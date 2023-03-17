Пятница, 17 марта, 2023
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Пензенский военком назвал категории мужчин, которых не привлекут к сборам

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Военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков назвал категории мужчин, которых не привлекут к сборам, написал портал ПензаИнформ.

«Кто не служил, тот не привлекается на сборы! Кто закончил военную кафедру, считается, что прошел службу», – указал военный.

По его словам, повестки будут приходить пензенцам до 17 марта. Запланированное число граждан уже набрано, поэтому те повестки, которые вручат 16 марта, аннулируют.

Сурков уточнил, что сейчас идут сборы в Леонидовке по подготовке по военно-учетным специальностям. Они продлятся неделю.

Месячные сборы пройдут для офицерского состава. Базой для них станет филиал академии материально-технического обеспечения.

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