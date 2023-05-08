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Понедельник, 8 мая, 2023

Пензенцев пытались вовлечь в незаконную акцию для подавления ПВО

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Злоумышленники пытались вовлечь жителей Пензы в незаконную акцию «Небесный полк», пишет 1PNZ.RU.

Как отметил глава регионального штаба «Бессмертного полка» Олег Шибаев, провокаторы хотели спутать систему российского ПВО за счет большого количества ложных целей.

Для этого людей призывали запускать в небо воздушные шары с портретами героев и приклеить на них элементы из фольги.

Организаторов фейковой акции уже удалось задержать. Уточняется, что они пытались выставить свою идею альтернативой «Бессмертного полка» и публиковали фейковые посты в соцсетях от лица представителей ежегодной акции.

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