Пенсионный фонд досрочно перечислит социальные пособия за июнь

Пенсионный фонд досрочно перечислит социальные пособия, которые обычно поступают в единый день выплаты — 3-го числа каждого месяца. Учитывая, что в июле эта дата выпадает на выходной (воскресенье), средства будут выплачены раньше.

Уже сегодня пособия получат все, кто в качестве способа выплаты определил счёт в банке. Доставка через почтовые отделения будет осуществляться по стандартному графику с 3 по 25 июля.

Отдельные пособия за июнь поступят получателям в повышенном размере. Это связано с проведённой в прошлом месяце индексацией прожиточного минимума, исходя из которого определяется размер некоторых выплат. Прежде всего индексация коснулась ежемесячных пособий малообеспеченным семьям с детьми от 8 до 17 лет. В зависимости от установленной суммы пособия: 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребёнка в регионе, рязанские семьи будут получать от 6 234,5 рублей до 12 469 рублей в месяц. Увеличенные выплаты также получат беременные женщины, которым назначено ежемесячное пособие. В нашем регионе размер пособия вырос до 6 752 рублей в месяц.

Напомним, что согласно стандартному графику, выплата социальных пособий за предыдущий месяц осуществляется в новом месяце. Например, в июле за июнь. Средства перечисляются через банк или через организацию почтовой связи. Для переводов на банковские карты установлен единый выплатой день — 3-е число текущего месяца. Если этот день приходится на праздничный или выходной, выплаты сдвигаются на более ранний срок.