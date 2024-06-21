Пятница, 21 июня, 2024

Пенсии в России будут индексировать дважды в год

Автор: 7info

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Фотограф: Anna Tis: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/6799095/

В 2025 году индексация пенсий будет проходить по единым правилам для всех пенсионеров, независимо от того, работают они или нет. Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков.

По словам министра, размер прибавки будет одинаковым для всех пенсионеров с равным стажем. Индексация за период с 2016 по 2024 год для работающих пенсионеров будет включена в их пенсию после того, как они завершат свою трудовую деятельность.

«Сегодняшнее решение позволяет вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. Таким образом, в 2025 году они будут получать пенсию с учётом индексации за 2025 год, в 2026 году — с учётом индексации за 2025 и 2026 годы, а в 2027 году — с учётом индексации за 2025–2027 годы», — пояснил Антон Котяков.

Он также отметил, что для расчёта размера прибавки в будущем году будет использоваться размер пенсии с учётом всех прошедших индексаций, включая период с 2016 по 2024 годы.

Кроме того, глава ведомства подчеркнул, что с 2025 года индексация пенсий будет проводиться дважды в год: в феврале — по уровню фактической инфляции, а в апреле — по стоимости индивидуального пенсионного коэффициента. Это затронет как работающих, так и неработающих пенсионеров.

Напомним, что 20 июня был внесён законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года, разработанный по поручению Президента.

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