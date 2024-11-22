Пейзажи, Туркменистан и День матери! Афиша мероприятий Рязани и области на выходные 23-24 ноября 

Грядут последние полноценно осенние выходные, и это ли не повод выбраться из дома, чтобы посетить парочку, а то и несколько досуговых и культурных мероприятий? На сей раз рязанцев ждут разговоры об искусстве и этносах, а также масштабное, разноплановое как по наполнению, так и по географии празднование по-настоящему важного торжества красоты и жизни – Дня матери!

23 ноября, суббота

«Туркменистан – страна ковров, музыки и дружбы», КДЦ «Октябрь» – в рамках цикла мероприятий «Этно-суббота», проводимом учреждением, гости мероприятия смогут проникнуться уникальными культурой и традициями пустынного и загадочного Туркменистана. В программе предусмотрены выставка картин, книг и рукотворных изделий туркменской национальной культуры, а также выступления артистов. Погрузиться в атмосферу искусства и быта одного из народов, проживающих на территории нашего региона, можно в 12:00.

«МамаФест», Арт-центр ЦПКиО – с 14:00 гостей события ждёт аж два красочных и зрелищных мероприятия. На показе мод «Из поколения в поколение» от театра моды «Кокетка» будут представлены следующие коллекции: Цвет настроения радуга (лоскутная техника), Деревянная Русь (деревянное зодчество), В Рязанской манере (техника верховой набойки), Мы на праздник к вам пришли (праздничные костюмы Рязанской, Тульской, Новгородской, Владимирской и Нижегородской губерний 18-19 вв.). Выступление певицы Ольги Андреевой и вокальный студии Ксении Морозовой довершит фестиваль.

Презентация книги «Диалог во времени», Центральная городская библиотека имени С. А. Есенина – Валерий Потапов, член Союза художников и Союза журналистов России, картины которого экспортируются в том числе и за рубеж, в своих работах старается отразить настроение и энергетику современных городов. Насладиться акварельными и масляными иллюстрациями можно в 15:00.

24 ноября, воскресенье

Праздничный концерт «Мама – первое слово», ДК «Приокский» – традиционная программа, названная строчкой из знаменитой песни, будет представлена юными артистами и посвящена, разумеется, самому дорогому и близкому человеку – маме. Начало в 12:00.

Наконец, и в области не обойдется без своих торжеств.

«Пусть всегда будет мама!», Дворец культуры Касимова – и снова строчка песни о любимом и ценном. С 14:00 в фойе жителей и гостей города ждут: акция поздравлений «С праздником, мамы», выставка фотографий и изобразительного художественного искусства, мастер-классы, а также благотворительная ярмарка в поддержку бойцов СВО. В 15:00 отгремит концертная программа, где состоятся чествование мам и выступления солистов и творческих коллективов города.