Педофил тайком снял на видео секс падчерицы и начал ее шантажировать

- Advertisement -

В Подмосковье задержали 51-летнего ранее судимого за кражу 51-летнего мужчину, который обвиняется в шантаже падчерицы интимными видео, пишет МК.

Сообщается, что злоумышленник установил скрытую камеру в комнате 16-летней падчерицы. В итоге отчим снял на видео интимную связь подростка с возлюбленным, который приходил к ней в гости.

Некоторые время спустя мужчина пришел к девочке с бутылкой шампанского и флешкой в руках. Он пригрозил, что продемонстрирует ролик матери, если школьница не «удовлетворит» его.

В этот момент девушка включила на телефоне диктофон и записала откровенный разговор. Она отказалась от предложения педофила. Вскоре обо всем узнал молодой человек жертвы, который хотел устроить самосуд.

В итоге извращенец испугался и обратился в полицию. Там его и поймали. На странице мужчины в соцсетях нашли сотни фотографий обнаженных девушек.