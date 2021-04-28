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Четверг, 29 апреля, 2021
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Педофил тайком снял на видео секс падчерицы и начал ее шантажировать

Никита Брыкин
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В Подмосковье задержали 51-летнего ранее судимого за кражу 51-летнего мужчину, который обвиняется в шантаже падчерицы интимными видео, пишет МК.

Сообщается, что злоумышленник установил скрытую камеру в комнате 16-летней падчерицы. В итоге отчим снял на видео интимную связь подростка с возлюбленным, который приходил к ней в гости.

Некоторые время спустя мужчина пришел к девочке с бутылкой шампанского и флешкой в руках. Он пригрозил, что продемонстрирует ролик матери, если школьница не «удовлетворит» его.

В этот момент девушка включила на телефоне диктофон и записала откровенный разговор. Она отказалась от предложения педофила. Вскоре обо всем узнал молодой человек жертвы, который хотел устроить самосуд.

В итоге извращенец испугался и обратился в полицию. Там его и поймали. На странице мужчины в соцсетях нашли  сотни фотографий обнаженных девушек.

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