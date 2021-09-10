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Пятница, 10 сентября, 2021
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Педофил рассказал, как насиловал и убивал двух кузбасских школьниц

Никита Брыкин
Педофил рассказал, как насиловал и убивал двух кузбасских школьниц

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Следователи предъявили обвинение 41-летнему жителю города Мыски, который убил и изнасиловал двух десятилетних школьниц в Киселевске, пишет КП.

Дети не вернулись домой со школы 6 сентября. Школьницы заметили на остановке обвиняемого с семечками в руках и попросили их у него, чтобы покормить голубя. Пьяный мужчина согласился и предложил девочкам пойти в магазин, чтобы купить им сладостей.

Вскоре злоумышленник пригласил жертв в гости, а именно в заброшенный дом, в котором он временно проживал. Педофил надругался над девочками, после чего задушил потерпевших.

Как стало известно, после этого убийца забросал их тела матрасами и отправился на работу.

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