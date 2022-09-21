Педагог из Рязанской области стала абсолютным победителем международного конкурса профмастерства

В Москве завершился VII Международный гуманитарный педагогический форум «Живая классика», собравший учителей, педагогов дополнительного образования и библиотекарей не только из разных регионов России, но и других стран.

В Российскую государственную библиотеку в Москве их привела не только любовь к русской литературе: все они принимают участие в организации самого масштабного в России детского конкурса юных чтецов «Живая классика». Ежегодно этот конкурс собирает более 2,5 миллионов школьников из 85 регионов России и почти 80 стран мира.

«Мы показываем педагогам разные грани возможных реакций на актуальные вопросы их профессиональной жизни. В этом году главный вопрос форума, на который предстоит ответить — это как остаться в профессии, когда накатывает каток унификаций. Нет одного решения, но для профессионального сообщества важно знать, как на это смотрят другие» — поделился к.п.н., автор программы форума Юрий Ээльмаа.

Темы форума разнообразны, но всегда связаны с чтением: как современные подростки воспринимают классику, какие книги рекомендуют буктьюберы, что библиотекарь может дать учителю и что учителю ждать от библиотекаря, как найти лекарство от выгорания, какие возможности оставляет любая единая программа, как создать в школе развивающую информационную среду. Автор курсов по словесности и функциональной грамотности Анна Выборнова рассказала о своём ноу-хау – саквояже Айболита на уроках русского языка: «Хотелось поделиться «аптечкой», которой учителя смогут пользоваться в самых непредсказуемых ситуациях связанных с языком, литературой, программой, педагогикой. Владея набором средств и навыками педагогического «врачевания» они смогут взять ситуацию под контроль».

Международный гуманитарный педагогический форум «Живая классика» стал самой масштабной площадкой для новых встреч, знакомства и обмена мнениями и знаниями. Главная цель – вдохновить педагогов, поменять привычный ход мыслей, разрушить стереотипы и предложить новые образовательные возможности.

Специальный гость форума известный психотерапевт, ведущий эксперт по стрессоустойчивости Алексей Красиков провёл мастер-класс, где поделился с педагогами как не выгореть на работе и справиться со стрессами: «От педагога постоянно требуют самосовершенствоваться, поэтому так важно людям этой профессии уметь делать паузу между стимулом и реакцией. Эмоциональный интеллект – это такая внутренняя способность человека размышлять над природой своих реакций. Со временем, если они это будут тренировать, то перестанут реагировать автоматически, а смогут выбирать свою реакцию».

Участники форума смогли присутствовать на суперфинале I Международного конкурса чтецов среди педагогов «Живая классика». Марафон испытаний длился несколько месяцев: от подачи видеозаявки, отборочных туров, региональных соревнований до финала. В конкурсе приняло участие больше 2500 тысяч учителей не только из России, но еще из 15 стран мира. В итоге в суперфинал вышло десять участников, которые продемонстрировали свои прекрасные чтецкие навыки и покорили сердца участников форума и жюри своей искренностью и харизматичностью.

Глеб Ворошилов – преподаватель театральных дисциплин в Школе искусств им. Клима Самарина города Шелехова Иркутской области;

Мария Токмачева – режиссер-педагог и руководитель кафедры искусства и культуры Гимназии Святителя Василия Великого Одинцовского района Московской области;

Алена Шатова – учитель начальных классов и химии из города Тара Омской области;

Дарья Ермолаева – педагог-организатор из Челябинска;

Светлана Лагутенко – руководитель театрального кружка села Мошенское Новгородской области;

Яна Потапова – педагог дополнительного образования Центра детей и юношества города Ярославля;

Бахтиёр Уринов – учитель литературы и русского языка из Узбекистана;

Ольга Адамович – педагог-организатор села Устье Рязанской области;

Нигора Алиева – учитель русского языка и литературы сельской школы Узбекистана;

Сиёвуш Джалилов – заместитель директора по воспитательной работе в гимназии «Шахсият» Таджикистана.

Оценивали выступление: известный российский актёр театра и кино Александр Раппопорт, редактор журнала «Веселые картинки», автор детских книг Марина Дружинина, режиссёр, писатель, сценарист и продюсер Владимир Алеников и педагог театрального института имени Бориса Щукина Любовь Бажинская.

Абсолютными победителями стали: Ольга Адамович (Рязанская область), Дарья Ермолаева (Челябинск) и Яна Потапова (Ярославль).

— Я не воспринимала других педагогов как соперников, для меня это было даже не соревнование, потому что конкурс все-таки про эстетику. Не думала о том, что могу проиграть или одержать победу, я просто хотела показать, как можно читать. Для меня участие в этом конкурсе — это огромнейший опыт, думаю, что это мне поможет в подготовке детей к конкурсу чтецов в следующем году, — рассказала Ольга Адамович.

— Все педагоги, которые участвовали в этом конкурсе получили колоссальный, очень важный опыт. Все мы в детстве и юности участвовали в разных конкурсах, но в зрелом возрасте, когда ты уже опытный педагог и вновь оказаться участником конкурса, проходить отборы, испытания, да ещё и в таком масштабном проекте — очень стимулирует! — поделилась своими впечатлениями одна из победительниц, Дарья Ермолаева.

— С конкурсом «Живая классика» знакома давно, не первый год готовлю к нему детей, поэтому знала, что предстоит и как нужно готовиться самой. Знаете, все говорили и верили в меня, что я пройду, а у меня такой уверенности не было, ведь любой конкурс — это субъективная оценка. Поэтому я себе сказала, что если не попаду в финал, не буду расстраиваться, а попробую свои силы в следующем году. Новость о том, что я в десятке лучших застала меня врасплох, это было полной неожиданностью, такие эмоции нахлынули, просто до слёз. В день суперфинала старалась не распаляться, немножко замкнуться, аккумулировать эмоции, чтобы потом всё накопленное отдать зрителям. И всё получилось! — поделилась эмоциями Яна Потапова.