Павел Воля напугал звёздную команду компроматом на одного из участников в шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов»

Утро звёздной команды в новом выпуске реалити-шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» (16+) начнётся с сожалений: из-за необдуманных действий и слива голосов проект покинул Митя Фомин. Однако команда получила нового участника — финалиста третьего сезона Вячеслава Чепурченко, который с первых минут дал понять, что играет исключительно за себя.

Звёзды попробуют договориться, что весь выигрыш победителя на 100% пойдёт на благотворительность. Однако эта идея понравится далеко не всем и продемонстрирует, что разногласия есть не только в народной команде.

Добавит напряжения и Павел Воля, заявив, что у него есть компромат на одного из участников. Ведущий выразит недоумение: за полдня, которые он провёл с командой, никто так и не поинтересовался, что произошло на малом испытании, после которого ушёл Митя Фомин.

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«Я чувствую себя слегка дурачком, когда понимаю, что за полдня никто не спросил, как выбыл один из самых крутых участников нашей команды. Такое ощущение, что не все, но кто-то уже знал результаты и поэтому не стал уточнять. Есть подозрение, что информация поступает извне. У меня есть видеозапись», — заявил Павел Воля, взволновав звёзд.

Но проблемы есть не только у звёздной команды. По мнению нового участника Александра Арзанова, «крысы и лицемеры» нашлись и среди народной команды.

Кто покинет проект, а кто удивит самоотверженным поступком, узнаем уже в воскресенье, 9 февраля, в 18:30 в новом выпуске «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» на ТНТ.