Пятница, 21 июня, 2024

Павел Воля и Илья Соболев станцевали стриптиз вместе с Тарзаном

Автор: 7info

Опубликовано

В воскресенье в 00.00 зрители ТНТ увидят новый выпуск «Шоу Воли» (16+). В гости к Павлу Воле и Илье Соболеву придут самая богатая женщина России Татьяна Бакальчук, а также Наташа Королева и Сергей Глушко. Не обойдется без сюрпризов и откровенных признаний.

Сегодня в России, пожалуй, нет ни одного человека, который не покупал бы товары на известном маркетплэйсе «Вайлдберриз». Его основательница Татьяна Бакальчук — самая богатая женщина России — стала первой гостьей воскресной программы «Шоу Воли». Она рассказала, как пришла к успеху, показала свою корзину товаров и рассказала, что все покупает у самой же себя, но главное — удивила Павла Волю своей скромностью. Ведущий признался, что накануне успел пообедать с успешной бизнес-вумен, которая вместо ожидаемого «двухметрового омара» заказала домашние котлетки с пюре. Также ведущие вместе с гостьей попробовали угадать предназначение некоторых странных товаров, продающихся на маркетплейсе.

Павел Воля и Илья Соболев станцевали стриптиз вместе с Тарзаном

Вторыми гостями студии стали Наташа Королева и Тарзан, которые живут в счастливом браке уже 21 год. «Это самый долгий приват Тарзана», — не упустил возможности пошутить Илья Соболев. Вместе с ведущими гости разоткровенничались и раскрыли самые необычные места, где им приходилось заниматься сексом. И хотя гости так и не смогли вспомнить ничего необычного, Илья Соболев рассказал об интиме в фонтане перед Администрацией города, а Павел Воля — о крыше дома! Также Сергей Глушко поведал, в чем секрет неугасающей страсти.

«Есть такая история, когда молодая девушка спрашивает у Дон Жуана, есть ли способ сберечь любовь? Престарелый ловелас ответил, что та всегда должна сопротивляться! И даже после свадьбы надо сопротивляться! У нас в семье уже об этом и говорить не обязательно. Достаточно одного взгляда или тона, и ты понимаешь, что тебе сегодня точно не обломиться!», — поделился сокровенным Сергей Глушко.

Кроме прочего, Тарзан дал мастер-класс по стриптизу и станцевал его вместе с Павлом Волей и Ильей Соболевым, сорвав бурные овации зрителей в студии.

В финале выпуска Наташа Королева презентовала свою песню «Твое слово пацана» и выступила с ярким номером.

Павел Воля и Илья Соболев станцевали стриптиз вместе с Тарзаном

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