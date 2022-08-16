Павел Малков заявил о планах по развитию сотрудничества с Рязанской НПК

15 августа врио губернатора Рязанской области Павел Малков ознакомился с работой Рязанской нефтеперерабатывающей компании. Предприятие входит в группу компаний «Роснефть», является одним из крупнейших перерабатывающих производств России. Мощности нефтезавода представлены 28 технологическими установками, на предприятии трудятся более 3,7 тыс. человек.

Между правительством Рязанской области и национальной корпорацией «Роснефть» заключено соглашение о социально-экономическом сотрудничестве в области реализации промышленных, финансовых и социальных программ. Врио главы региона Павел Малков осмотрел установки биологической и механической очистки сточных вод, которые ежедневно принимают до 320 тысяч кубометров стоков с предприятий, действующих на территории Южного промузла.

Павел Малков отметил, что Рязанская НПК – это предприятие, на котором основывается мощь Рязанской области и России. При этом нефтезавод развивается, строит дальнейшие планы: