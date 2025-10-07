Павел Малков встретился с руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел встречу с руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой, которая посетила регион с рабочей поездкой и провела в Рязани выездное заседание научно-технического совета Росприроднадзора на тему: «Циркулярная экономика в промышленности: применение инструментов искусственного интеллекта для снижения экологического воздействия».

В ходе встречи обсуждался целый ряд важных вопросов. Речь шла об экологической обстановке и экологических рисках в Рязанской области, механизмах взаимодействия с промышленными предприятиями в вопросах мониторинга выбросов атмосферного воздуха, повышения экологичности производства, о комплексной системе обращения с отходами, использовании возможностей национального проекта «Экологическое благополучие» для решения актуальных для Рязанского региона проблем.

Губернатор Павел Малков отметил на встрече, что «зелёный вектор» должен стать приоритетом для развития промышленности, и в эту работу должны быть включены и ведомства, и предприятия, и контрольно-надзорные органы, и научные организации, и сами жители.

«Это постоянная и системная работа. В последние годы наращиваем наши мощности по экомониторингу. Росприроднадзор проводит свои замеры и проверки. Изучаем новые решения и технологии, рассматриваем возможность их использования, чтобы улучшать ситуацию с экологией в регионе. К этому процессу подключаются активные предприятия, их опыт заслуживает внимания. Сейчас смотрим, как совместно выстроить единую систему работы, – сказал Губернатор. – Результаты будем использовать для выработки решений и для того, чтобы открыто и понятно рассказывать об экологической ситуации жителям».

Павел Малков поблагодарил руководителя Росприроднадзора за поддержку Рязанской области и добавил, что выездное совещание даст возможность познакомиться с наиболее полезными и результативными практиками работы, получить рекомендации лучших специалистов страны.

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова отметила позитивную динамику региона в решении проблем экологического спектра: «Инициативы и усилия местных властей в вопросах природопользования и защиты окружающей среды имеют большое значение. Желание строить открытую и эффективную систему мониторинга, совместную работу с предприятиями очевидно, – сказала Светлана Радионова. – Современные экологические вызовы требуют внедрения передовых решений для повышения точности и эффективности контроля. Улучшение качества атмосферного воздуха, сохранение водных ресурсов – наши приоритеты. Будем делиться нашими наработками, усиливать возможностями передвижных лабораторий. Мы должны понимать, чем мы дышим. И эта картина должна быть единая у всех».