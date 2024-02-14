Павел Малков: «В приоритете проекты, которые обеспечивают новое качество жизни»

На заседании областного правительства в среду, 14 февраля, губернатор Рязанской области Павел Малков заслушал отчет министерства цифрового развития, информационных технологий и связи региона о работе по итогам 2023 года.
Глава региона обратил внимание, что цифровизация должна быть направлена на решение социально значимых задач:
Министр цифрового развития Андрей Ульянов сообщил, что в прошлом году в 29 населенных пунктах Рязанской области появились устойчивая мобильная связь и высокоскоростной доступ к интернету.
В регионе запустили единую систему видеонаблюдения в рамках комплекса «Безопасный город». Система позволяет осуществлять поиск людей, автомобилей, вести мониторинг текущей ситуации. В этом году к ней подключат детские сады, центр «Сосновый бор», новый музейный центр, объекты создаваемого Большого пешеходного маршрута и другие локации.
Более 20 тысяч жителей Рязанской области подали заявление на получение Единой цифровой карты жителя. В Рязани карта сейчас может использоваться как электронный проездной билет, в том числе льготный, в качестве читательского билета, а также при получении мер поддержки. В нее включены программы лояльности.