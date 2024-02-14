Павел Малков: «В приоритете проекты, которые обеспечивают новое качество жизни»

На заседании областного правительства в среду, 14 февраля, губернатор Рязанской области Павел Малков заслушал отчет министерства цифрового развития, информационных технологий и связи региона о работе по итогам 2023 года.

Глава региона обратил внимание, что цифровизация должна быть направлена на решение социально значимых задач:

Акцент сделан на тех проектах, которые реально нужны людям, которые упрощают, облегчают процессы, обеспечивают новое качество жизни. Начиная от активного развития мобильной связи, установки вышек, заканчивая внедрением полезных сервисов, таких как электронное образование, электронное здравоохранение, электронные цифровые карты, – сказал Малков.

Министр цифрового развития Андрей Ульянов сообщил, что в прошлом году в 29 населенных пунктах Рязанской области появились устойчивая мобильная связь и высокоскоростной доступ к интернету.

В регионе запустили единую систему видеонаблюдения в рамках комплекса «Безопасный город». Система позволяет осуществлять поиск людей, автомобилей, вести мониторинг текущей ситуации. В этом году к ней подключат детские сады, центр «Сосновый бор», новый музейный центр, объекты создаваемого Большого пешеходного маршрута и другие локации.

Более 20 тысяч жителей Рязанской области подали заявление на получение Единой цифровой карты жителя. В Рязани карта сейчас может использоваться как электронный проездной билет, в том числе льготный, в качестве читательского билета, а также при получении мер поддержки. В нее включены программы лояльности.