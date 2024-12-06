Павел Малков: В бюджете заложены средства на выполнение абсолютно всех социальных обязательств

В бюджете заложены средства на выполнение абсолютно всех социальных обязательств. Об этом Губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков сказал на встрече с членами фракции «Единой России» Рязанской областной Думы, посвященной подготовке регионального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

В ходе встречи Губернатор обсудил с депутатами основные параметры трехлетнего бюджета и акцентировал внимание на значимых вопросах социально-экономического развития региона.

«Очень важно, чтобы в бюджете были отражены все основные направления, все проекты развития. В целом у нас в регионе экономика устойчивая, есть рост по всем ключевым отраслям. И конечно, эту положительную динамику нам нужно поддерживать и сохранять. При этом бюджет региона останется социально ориентированным. Средства на выполнение абсолютно всех социальных обязательств заложены в полном объеме, – сказал Павел Малков. – Учтены все задачи и приоритеты, которые поставил Президент. Это реализация национальных целей развития, поддержка участников СВО и их близких, семей с детьми, развитие социальной инфраструктуры, решение проблем в сфере ЖКХ, создание благоприятного климата для бизнеса, поддержка экспортеров и предприятий, обеспечивающих технологический суверенитет, формирование комфортной среды для жизни людей».

Губернатор ответил на вопросы депутатов, которые касались, в частности, развития индустриальных парков в регионе, общественного транспорта, работы по переселению граждан из аварийного фонда, возможностей расширения программы поддержки местных инициатив, благоустройства дворовых территорий, улучшения качества питьевой воды в муниципалитетах, подготовки востребованных кадров для предприятий.