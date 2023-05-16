Павел Малков утвердил 12 членов Общественной палаты Рязанской области

Губернатор Рязанской области подписал проект постановления об утверждении членов региональной общественной палаты.

Согласно документу, в состав Общественной палаты Рязанской области войдут:

Баранцев Евгений Александрович, ответственный секретарь редколлегии по изданию многотомной книги Рязанской области «Солдаты Победы. 1941 – 1945»;

Войтков Николай Иванович, председатель Совета Рязанской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов;

Воронкова Анна Эдуардовна, член молодежной администрации города Рязани;

Воронова Ольга Ефимовна, руководитель Центра региональных проектов и анализа баз данных Рязанского госуниверситета имени С.А. Есенина;

Голикова Любовь Викторовна, учитель школы №17 имени А.И. Прошлякова;

Голубятников Святослав Николаевич, председатель Рязанской областной общественной организации ветеранов-десантников «Опыт поколений»;

Гришина Наталья Николаевна, председатель Рязанского регионального отделения Союза женщин России;

Иголкин Роман Евгеньевич, член Рязанского областного отделения Российского Союза ветеранов Афганистана;

Косачева Татьяна Михайловна, председатель Совета регионального отделения «Движения первых»;

МАРК (Головков Сергей Анатольевич), митрополит Рязанский и Михайловский;

Стрелков Николай Николаевич, председатель Совета Рязанского регионального отделения Поискового движения России;

Ягидарова Людмила Николаевна, руководитель инициативной группы Комитета семей воинов Отечества Рязанской области.

По региональному законодательству, в состав Общественной палаты входят 36 человек. 12 из них назначает губернатор, 12 — областная дума, остальных формируют избранные члены.