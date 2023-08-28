Понедельник, 28 августа, 2023
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Павел Малков: «Рязанской области необходимо серьезное развитие»

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Фото: пресс-служба правительства Рязанской области

Об этом губернатор сказал на встрече с командами регионального этапа конкурса управленцев «Лидеры России».

По условиям конкурса две команды работали над привлечением малых и средних предпринимателей в туристическую отрасль региона. Лучшие решения были представлены главе области. Среди них – совершенствование работы инвестиционного портала Рязанской области по туристическому направлению, изучение и применение практик других регионов, создание реестра готовых решений для инвестирования и разработка нормативных документов.

Павел Малков поблагодарил участников за представленные идеи и поручил правительству региона задействовать членов конкурса в подготовке планов по развитию туризма.

Рязанской области необходимо серьезное развитие. Мы рассчитываем на вашу энергию, креативность, трудоспособность. Предыдущие сезоны «Лидеров России» показали, что такие люди есть в регионе,

— передает слова губернатора пресс-служба правительства.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента РФ. В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта. В региональном этапе конкурса от Рязанской области принимают участие 18 человек.

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