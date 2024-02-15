Четверг, 15 февраля, 2024
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Павел Малков: «Решение о строительстве мусороперерабатывающего комплекса не принималось»

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Фото: правительство Рязанской области
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Губернатор Рязанской области Павел Малков в рамках отчета о результатах работы правительства региона, с которым он выступил 15 февраля на заседании Рязанской областной Думы, ответил на вопросы депутатов всех фракций. В частности, глава региона прокомментировал новости о строительстве мусороперерабатывающего завода в деревне Агарково под Рязанью.

Павел Малков подчеркнул, что некоторые люди специально искусственно нагнетают обстановку:

Делается это искусственно, довольно умело, вполне понятными силами, которые имеют вполне конкретный интерес на мусорном рынке. И это точно интерес не на благо народа и области.

Глава региона отметил, что для строительства завода необходимо провести ряд экспертиз и собрать множество документов. Ничего из этого на данный момент нет:

Ничего этого нет вообще, зато людей взбудоражили на пустом месте и использовали подмену понятий. Вместо мусороперерабатывающего завода говорят, что будет полигон для захоронения отходов. Обмануть человека очень легко. Если к вам придут с вопросом: вы за или против мусорного полигона под окном? Любой нормальный человек будет против! А то, что этого нет – попробуй потом докажи.

Губернатор предложил создать на площадке облдумы специальную комиссию и включить в ее состав экспертов, ученых, специалистов, жителей. При этом, отметил Малков, если оставить только действующие свалки, регион утонет в мусоре.

Видеотрансляция отчетного доклада губернатора доступна здесь.

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