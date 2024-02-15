Павел Малков: «Решение о строительстве мусороперерабатывающего комплекса не принималось»

Губернатор Рязанской области Павел Малков в рамках отчета о результатах работы правительства региона, с которым он выступил 15 февраля на заседании Рязанской областной Думы, ответил на вопросы депутатов всех фракций. В частности, глава региона прокомментировал новости о строительстве мусороперерабатывающего завода в деревне Агарково под Рязанью.
Павел Малков подчеркнул, что некоторые люди специально искусственно нагнетают обстановку:
Глава региона отметил, что для строительства завода необходимо провести ряд экспертиз и собрать множество документов. Ничего из этого на данный момент нет:
Губернатор предложил создать на площадке облдумы специальную комиссию и включить в ее состав экспертов, ученых, специалистов, жителей. При этом, отметил Малков, если оставить только действующие свалки, регион утонет в мусоре.
Видеотрансляция отчетного доклада губернатора доступна здесь.