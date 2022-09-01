Павел Малков рассказал о визите Шойгу в Рязань

Сегодня вместе с министром обороны России Сергеем Шойгу посетил Рязанское училище ВДВ. Приняли участие в торжественной церемонии начала учебного года, осмотрели корпуса, побывали на новой тренировочной базе.

В соответствии с решением Президента РФ Владимира Владимировича Путина мероприятие началось с поднятия Государственного флага и исполнения гимна России. Сергей Кужугетович поздравил преподавателей и курсантов, пожелал им успехов в решении задач.

Учреждения Минобороны всегда поддерживают высокие образовательные стандарты, внедряют в учебный процесс передовые технологии и разработки. Министр обороны России отметил, что в этом году будет усилена практическая составляющая. Использован опыт, приобретенный в ходе выполнения специальных задач. Соответствующие коррективы внесены в программы обучения.

Рязанское училище ВДВ является лидером по количеству выпускников — Героев Советского Союза и Героев России среди всех военных учебных заведений. Здесь готовят настоящих профессионалов, способных обеспечить безопасность страны. Уверен, что сегодняшние первокурсники станут достойными продолжателями традиций знаменитых «войск дяди Васи»