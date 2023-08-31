Павел Малков рассказал о планах создания региональной федерации гонок дронов

Вопрос создания региональной федерации губернатор Рязанской области обсудил с президентом федерации гонок дронов России Ильей Галаевым, прибывшим в регион с рабочей поездкой.
В ходе встречи Павел Малков и Илья Галаев обсудили создание в области центра для тренировок с беспилотниками и развитие этого вида спорта в целом. Губернатор выразил надежду, что у региона будут возможности для проведения соревнований межрегионального и всероссийского уровня, и пообещал приложить все возможные усилия, чтобы сформировать нужную инфраструктуру.
Илья Галаев подчеркнул, что Рязанская область – один из регионов-лидеров, активно участвующих в развитии этого направления, и сказал, что федерация также заинтересована в успехе проекта.
Малков и Галаев посетили площадку в микрорайоне Агропром, которая рассматривается для размещения дрон-парка, проведения на его базе соревнований и конструкторских испытаний. Создание региональной федерации гонок дронов позволит эффективнее работать в этом направлении.
Рязанскому Кванториуму «Дружба» федерация России подарит 5 гоночных дронов с комплектами запуска.