Павел Малков рассказал о планах создания региональной федерации гонок дронов

Вопрос создания региональной федерации губернатор Рязанской области обсудил с президентом федерации гонок дронов России Ильей Галаевым, прибывшим в регион с рабочей поездкой.

В ходе встречи Павел Малков и Илья Галаев обсудили создание в области центра для тренировок с беспилотниками и развитие этого вида спорта в целом. Губернатор выразил надежду, что у региона будут возможности для проведения соревнований межрегионального и всероссийского уровня, и пообещал приложить все возможные усилия, чтобы сформировать нужную инфраструктуру.

Зарождается целая отрасль, которой раньше не было. Появляется востребованная профессия, операторы дронов нужны сейчас буквально везде. Кроме того, это очень увлекательный, зрелищный вид спорта, у него большое будущее, — передает слова Малкова пресс-служба правительства.

Илья Галаев подчеркнул, что Рязанская область – один из регионов-лидеров, активно участвующих в развитии этого направления, и сказал, что федерация также заинтересована в успехе проекта.



Малков и Галаев посетили площадку в микрорайоне Агропром, которая рассматривается для размещения дрон-парка, проведения на его базе соревнований и конструкторских испытаний. Создание региональной федерации гонок дронов позволит эффективнее работать в этом направлении.



Рязанскому Кванториуму «Дружба» федерация России подарит 5 гоночных дронов с комплектами запуска.