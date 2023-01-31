Павел Малков: Работу по освещению городских улиц надо продолжать

Губернатор Павел Малков на заседании регионального правительства заслушал отчет главы администрации Рязани об исполнении двухлетнего контракта по замене светильников наружного освещения в городе.

По словам главы администрации Рязани Елены Сорокиной, работы в рамках первого этапа контракта завершены. Подрядной организацией были заменены почти 15 тысяч светильников, установлены 16 шкафов управления. Кроме того, для дополнительной подсветки на опасных участках дорог и пешеходных переходах смонтировано еще более 200 элементов сети наружного освещения. Начата процедура приемки выполненных работ. Подрядная организация устраняет выявленные замечания, в том числе корректируются углы наклона светильников, исправляются недоработки, допущенные при их монтаже.

Второй этап контракта предусматривает замену в Рязани более 320 км электропроводов. Елена Сорокина добавила, что на проезде Яблочкова, на который обращают внимание горожане, тоже намечено строительство сети уличного освещения. В настоящее время прорабатывается вопрос с финансированием проекта, который для этого участка уже разработан.

Губернатор отметил: «Ситуация с уличным освещением в Рязани изменилась, стало намного лучше. Точно так же видно, что и недоработок пока хватает. Есть вопросы по участкам, где смонтированы новые светильники, и по участкам, которые пока не охвачены. Работы по сетям наружного освещения надо продолжать».

Павел Малков поручил вице-губернатору Артёму Бранову контролировать вопрос с выделением субсидии в размере 200 млн рублей городу на софинансирование второго этапа контракта. Главе администрации Рязани Елене Сорокиной – включить в план работ участок на проезде Яблочкова.

В комментарии журналистам губернатор уже после заседания правительства добавил, что второй этап контракта предполагает установку еще 4 тысяч светильников. Павел Малков подчеркнул, что при этом объем работ будет сопоставим со всем первым этапом, поскольку предстоит проложить большее количество линий, сделать освещение на тех территориях, где его никогда раньше не было.

«Думаю, что к концу года мы уже по всему городу вопрос с уличным освещением закроем. Останутся, конечно, небольшие территории, которые потребуется дополнительно освещать. Но это уже точечная работа», – отметил глава региона.