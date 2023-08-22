Вторник, 22 августа, 2023
На главнуюНовости РязаниВласть

Павел Малков провел очередное заседание правительства Рязанской области

7info 2
Фото: правительство Рязанской области

22 августа губернатор провел заседание правительства региона.

Среди решений, принятых на заседании, стало учреждение выплаты молодым врачам и среднему персоналу, устроившимся работать после окончания обучения в скорую помощь или учреждение первичного звена здравоохранения. В течение первых пяти лет специалисты ежегодно будут получать по 100 и 50 тысяч рублей, пишет пресс-служба правительства.

Глава региона также рассмотрел отчеты руководителей министерств и глав администраций муниципальных образований об исполнении поручений, обсудил с членами правительства вопросы бюджетного планирования и деятельность органов власти и местного самоуправления по обращениям граждан.

Так, на заседании сообщили, что по поручению губернатора отремонтирована дорога на улице 2-ая Октябрьская в поселке Ермиши, также там завершен ремонт местной школы имени Героя России С. В. Сухарева.

В стационарном отделении Старожиловской районной больницы установлен новый лифт, а в терапевтическом отделении продолжается ремонт. Следующим этапом ремонта станет отделка входной группы, лестничных площадок и фасада здания. Сейчас ведется разработка проектно-сметной документации на модернизацию хирургического и неврологического отделений больницы.

Кроме этого, разработан проект строительства ФОКа открытого типа «Умная площадка» в Сасове, который планируется разместить на территории центрального стадиона. Также министр физической культуры и спорта Владислав Фролово отметил, что звукозащитные экраны на ледовой арене «Айсберг» на улице Шевченко в Рязани будут установлены до 15 сентября.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

С жемчужинами Рязанского края читателей познакомит «День шедевра»

Куда же без Скопинской керамики, Михайловского кружева, Кадомского вениза и самобытных народных костюмов Рязанщины?

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поздравил с Днем села жителей Мосолова

Десятки жителей села Мосолово собрались в торжественный день на площади у парка Победы.

Капитальный ремонт подземного перехода у «Барса» пройдет в 2024 году

Капитальный ремонт подземного пешеходного перехода у ТРЦ «Барс» запланирован на 2024 год.

На улице Тимакова мужчина погиб, выпав из окна

Днем во вторник, 22 августа, на улице Тимакова в Рязани мужчина выпал из окна.

Спортивную площадку борковской школы №29 отремонтируют к 1 сентября

Ремонт спортивной площадки школы №29 в Борках завершат к 1 сентября.

Павел Малков призвал поддерживать работу по созданию контейнерных площадок

Губернатор Рязанской области поручил поддерживать работу по созданию контейнерных площадок в муниципалитетах.

РНПК модернизировала установку первичной переработки нефти

Одно из главных направлений стратегии развития «Роснефть-2030» — модернизация НПЗ.

У фестиваля КВН «Поющий Косопуз 2023» становится больше партнёров, один из них — ТРЦ «М5 Молл»

На фасаде торгового центра появился большой баннер, который знакомит рязанцев с предстоящим ярким событием.

Погибшую в Рязани участницу шоу «Пацанки» Юлию Михайлову похоронят в Челябинске

Знакомые девушки рассказали журналистам, что она испытывала «нестерпимые боли».

Участницы шоу «Пацанки» приехали в Рязань на похороны Юлии Михайловой

На прощальную церемонию поехали Кристина, Елизавета, Рони и Юля Чикина.

Мотоциклист получил травмы в столкновении с автомобилем на окраине Рязани

Мотоциклисту потребовалась помощь медков.

Уничтожен военный катер с десантной группой ВСУ

Катер производства США Willard Sea Force, на котором находились бойцы ВСУ, уничтожен 22 августа в 11.00 у острова Змеиный.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации