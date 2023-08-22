Павел Малков провел очередное заседание правительства Рязанской области

22 августа губернатор провел заседание правительства региона.

Среди решений, принятых на заседании, стало учреждение выплаты молодым врачам и среднему персоналу, устроившимся работать после окончания обучения в скорую помощь или учреждение первичного звена здравоохранения. В течение первых пяти лет специалисты ежегодно будут получать по 100 и 50 тысяч рублей, пишет пресс-служба правительства.

Глава региона также рассмотрел отчеты руководителей министерств и глав администраций муниципальных образований об исполнении поручений, обсудил с членами правительства вопросы бюджетного планирования и деятельность органов власти и местного самоуправления по обращениям граждан.

Так, на заседании сообщили, что по поручению губернатора отремонтирована дорога на улице 2-ая Октябрьская в поселке Ермиши, также там завершен ремонт местной школы имени Героя России С. В. Сухарева.

В стационарном отделении Старожиловской районной больницы установлен новый лифт, а в терапевтическом отделении продолжается ремонт. Следующим этапом ремонта станет отделка входной группы, лестничных площадок и фасада здания. Сейчас ведется разработка проектно-сметной документации на модернизацию хирургического и неврологического отделений больницы.

Кроме этого, разработан проект строительства ФОКа открытого типа «Умная площадка» в Сасове, который планируется разместить на территории центрального стадиона. Также министр физической культуры и спорта Владислав Фролово отметил, что звукозащитные экраны на ледовой арене «Айсберг» на улице Шевченко в Рязани будут установлены до 15 сентября.