Павел Малков: Проект «Музейные маршруты России» для регионов – стимул для развития

В Рязанской области при участии статс-секретаря – заместителя министра культуры РФ Аллы Маниловой дан старт циклу выездных сессий Минкультуры России в рамках Всероссийского проекта «Музейные маршруты России», в который с 2023 года вошел наш регион.

В мероприятиях Всероссийского проекта «Музейные маршруты России», которые состоялись в обновленном в рамках нацпроекта «Культура» Театре драмы, приняли участие руководители региональных и муниципальных органов власти в сфере культуры, Российского Союза предприятий Туристской индустрии, а также крупнейших российских музеев.

Губернатор Павел Малков совместно с Аллой Маниловой открыли выставку «Музейные маршруты России», посвященную музейному потенциалу ЦФО. Алла Манилова поблагодарила губернатора и правительство региона за высокую организацию мероприятия, подчеркнув, что оно объединило более 500 представителей музейного сообщества и туриндустрии страны.

«Проект «Музейные маршруты России» реализуется 2 года и объединяет все музейное сообщество страны. Сегодня мы уже можем говорить об отдельном музейном пространстве. В эту вертикаль встроены федеральные, региональные и, что очень важно, с прошлого года – муниципальные музеи, – сказала заместитель министра культуры РФ. – Важность проекта заключается в том, что мы учимся, как музеям продвигать себя и формировать спрос далеко за пределами региона. Чтобы, например, с Сахалина, из Коми или Калининграда туристы осмысленно приезжали в Рязань для того, чтобы через музеи, как главную дестинацию культурного туризма, открыть для себя регион. Именно музей будет служить магнитом формирования такого интереса и абсолютно нового для региона турпотока».

Манилова отметила, что по просьбе Павла Малкова Минкультуры России окажет поддержку в развитии Рязанского художественного музея, в том числе реставрации здания. Она также обратилась к руководителям Государственного Русского музея и Третьяковской галереи с предложением о содействии в организации выставочных проектов.

Малков поблагодарил министерство культуры РФ за всестороннюю поддержку региона. Он подчеркнул, что в Рязанской области сформирована мощная база для развития внутреннего туризма и сферы культуры: работают около 60 музеев самой разной тематики и формы собственности. Ежегодно их посещают более 1 миллиона человек.

«Для нас большая честь быть регионом-участником Всероссийского проекта «Музейные маршруты России». Он объединяет лучших специалистов музейной сферы и туриндустрии. В фокусе – самые актуальные вопросы. Предложения, которые сегодня будут обсуждаться на пленарном заседании и других сессиях, лягут в основу новых инициатив, совместных проектов и программ. В этом и ценность проекта «Музейные маршруты России». Для регионов это стимул для развития. И Рязанская область готова к значимой совместной работе», – подчеркнул Павел Малков.

В рамках мероприятия губернатор Рязанской области и вице-президент Российского Союза предприятий Туристской индустрии Ольга Санаева подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает, в том числе, взаимное продвижение ресурсов и турпродуктов Рязанской области. О развитии взаимодействия также договорились ФГБУК «Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник» и министерство культуры Тульской области, а также ФГБУК «Российский этнографический музей».

Пленарное заседание проектно-аналитической сессии было посвящено теме: «Между музеем и театром: пространство арт-коллабораций». Ее участники обсудили новые идеи музейного развития страны, а также представили лучшие музейно-театральные проекты и программы. В частности, речь шла об опыте проведения театрального фестиваля в пространстве дворцово-паркового ансамбля Елагина острова в Санкт-Петербурге, театральных приемах в создании современной музейной экспозиции СПбГУК «Центральный выставочный зал «Манеж», реализации проекта Музея МХАТ «Монологи. Медиамакеты великих спектаклей МХТ». Кроме того, состоялась презентация ведущих музеев Рязанской области.