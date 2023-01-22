Павел Малков призвал повышать эффективность управления и скорость принятия решений в регионе

Губернатор Рязанской области подчеркнул необходимость повышать эффективность управления и оперативность работы региональных структур. Об этом шла речь на заседании регионального Клуба политологов на тему регионального Клуба политологов на тему «Рязанская область: риски и вызовы в условиях санкционного давления».
Участниками встречи стали первый зампред правительства Анна Рослякова, министр по делам территорий и информационной политике Жанна Фомина и участники Клуба политологов Рязанской области.
Павел Малков отметил высокую значимость работы Клуба политологов, в составе которого – настоящие лидеры общественного мнения. По словам губернатора, в 2022 году произошли серьёзные события и перемены, страна достойно справляется со всеми вызовами.
Несмотря на санкции, Рязанская область продолжает развиваться. В целом регион хорошо прошёл год, – отметил Павел Малков.
Важнейшими направлениями, по словам главы региона, является развитие мощностей по переработке и базы для хранения продукции АПК, а также ввод в сельхозоборот ранее необрабатываемых земель. В 2022 году вернули более 200 тысяч гектаров, и эта работа продолжается.
Губернатор Рязанской области сделал акцент на повышении эффективности управления и оперативности работы региональных структур.
Для решения задач востребованы знания, опыт, авторитет участников Клуба политологов, доверие и уважение, которыми они пользуются в обществе, – отметил глава региона. Павел Малков призвал собравшихся к активной совместной работе.
На заседании обсуждали положение дел и развитие региона в условиях санкций, а также поддержку ветеранов, участников СВО и их семей, консолидацию общества, а также сохранение и укрепление традиционных, духовно-нравственных ценностей. Говорили и об ответственной работе СМИ в новых условиях.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram