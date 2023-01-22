Павел Малков призвал повышать эффективность управления и скорость принятия решений в регионе

Губернатор Рязанской области подчеркнул необходимость повышать эффективность управления и оперативность работы региональных структур. Об этом шла речь на заседании регионального Клуба политологов на тему регионального Клуба политологов на тему «Рязанская область: риски и вызовы в условиях санкционного давления».

Участниками встречи стали первый зампред правительства Анна Рослякова, министр по делам территорий и информационной политике Жанна Фомина и участники Клуба политологов Рязанской области.

Павел Малков отметил высокую значимость работы Клуба политологов, в составе которого – настоящие лидеры общественного мнения. По словам губернатора, в 2022 году произошли серьёзные события и перемены, страна достойно справляется со всеми вызовами.

Павел Малков: «Россия вновь всему миру доказала, что она – великая держава. Санкции нас не ослабили, а сделали только сильнее. Мы все поддерживаем решение президента Путина о проведении специальной военной операции. Гордимся нашими бойцами, поддерживаем их семьи. Оказываем помощь тем территориям, которые вернулись в состав страны. Все мы поняли одну очень важную вещь – либо ты со своей страной, либо ты – сторонний наблюдатель, который не нужен ни своим согражданам, ни кому-то за рубежом»

Несмотря на санкции, Рязанская область продолжает развиваться. В целом регион хорошо прошёл год, – отметил Павел Малков.

Павел Малков: «Сложная экономическая ситуация дала большое количество новых возможностей. Ведётся активная работа с инвесторами, открываются новые производства, в том числе нацеленные на импортозамещение. Растут показатели в промышленном секторе, достигнуты рекорды в АПК. Это стало возможным в том числе благодаря господдержке аграриев. Ежегодно на это выделяется более 3 млрд рублей»

Важнейшими направлениями, по словам главы региона, является развитие мощностей по переработке и базы для хранения продукции АПК, а также ввод в сельхозоборот ранее необрабатываемых земель. В 2022 году вернули более 200 тысяч гектаров, и эта работа продолжается.

Губернатор Рязанской области сделал акцент на повышении эффективности управления и оперативности работы региональных структур.

Павел Малков: «Главное, что нам нужно сейчас – это увеличивать скорость принятия решений: всем, каждому в своём деле, в своём вопросе. Президентские инициативы, национальные и партийные проекты – это возможности для развития региона, для его конкурентоспособности. Всё надо делать максимально быстро. Наша задача – все возможности по максимуму использовать»

Для решения задач востребованы знания, опыт, авторитет участников Клуба политологов, доверие и уважение, которыми они пользуются в обществе, – отметил глава региона. Павел Малков призвал собравшихся к активной совместной работе.

На заседании обсуждали положение дел и развитие региона в условиях санкций, а также поддержку ветеранов, участников СВО и их семей, консолидацию общества, а также сохранение и укрепление традиционных, духовно-нравственных ценностей. Говорили и об ответственной работе СМИ в новых условиях.