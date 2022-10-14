Павел Малков принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ

13 октября губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в заседании президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под председательством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина. Глава региона доложил о ходе реализации инфраструктурных проектов.

На заседании речь шла о реализации национальных и федеральных проектов в части строительства, а также проектов, работа по которым идёт за счёт средств инфраструктурных бюджетных кредитов. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин проинформировал участников заседания о новациях в федеральном законодательстве. В их числе изменения в земельном кодексе РФ, направленные на совершенствование работы по реализации проектов комплексного развития территорий. Также Марат Хуснуллин обратил внимание на вопросы ввода жилья и дорожное строительство.

Говоря о национальных и федеральных проектах, Марат Хуснуллин назвал Рязанскую область в числе регионов, где работа проводится наиболее эффективно.

– По итогам 9 месяцев Рязанская область по 14-ти федеральным программам в «зелёной зоне». Активно строятся и ремонтируются дороги, а также жилищное строительство ведётся с хорошим темпом, – прокомментировал Марат Хуснуллин.

Вице-премьер отметил личное компетентное участие в этом губернатора Павла Малкова.

– Хочу поблагодарить руководителей этих регионов и привести, как пример хорошей системной работы, – сказал заместитель председателя рравительства РФ.

Губернатор Павел Малков доложил о том, что в Рязанском регионе реализуется 17 федеральных проектов и программ в части строительства. Он подробно проинформировал о ходе работ и освоении средств. В частности, Павел Малков рассказал, как идёт планомерная работа по оснащению медицинским оборудованием онкологического диспансера. Также глава региона отметил, что в области в 2022-2023 гг. будет реализовано 6 проектов с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов. В частности, строительство коллектора в Рязани уже ведётся. Кроме того, речь идёт о ряде объектов социальной инфраструктуры: 4 детских садах и школе.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram