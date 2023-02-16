Четверг, 16 февраля, 2023
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Павел Малков принял участие в работе комиссии Госсовета РФ по направлению «Малое и среднее предпринимательство»

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Фото с сайта правительства Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков в режиме видеоконференцсвязи принял участие в заседании комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Малое и среднее предпринимательство».

Заседание прошло под председательством помощника Президента Российской Федерации, секретаря Государственного совета РФ Игоря Левитина и руководителя комиссии, губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

В работе приняли участие руководители Министерства экономического развития РФ, комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, Корпорации МСП, общественных объединений, ТПП России, главы и представители исполнительных органов власти субъектов РФ. Глава региона Павел Малков является руководителем рабочей группы «Нормативное регулирование малого и среднего предпринимательства», сформированной в рамках деятельности комиссии Госсовета по направлению «Малое и среднее предпринимательство».

В ходе заседания обсуждались вопросы реализации поручений Президента России, профильного национального проекта. Рассмотрены предложения о введении ряда преференций для предпринимательства в переходный период интеграции новых территорий в единое экономическое пространство страны. Речь также шла о лучших практиках регионов по развитию МСП и инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса.

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