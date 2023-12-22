Павел Малков представил возможности по расширению бизнес-сотрудничества с Кубой

Губернатор Павел Малков принял участие в расширенной презентации Минэкономразвития Российской Федерации, на которой были представлены возможности для ведения российскими компаниями бизнеса на Кубе. Подробности сообщила пресс-служба правительства региона.

Мероприятие прошло на площадке международной выставки-форума «Россия» московского ВДНХ. Модератором презентации выступил заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. В работе приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Кубы в России Хулио Гармендия Пенья, представители Совета Федерации РФ, Государственной Думы РФ, профильных федеральных министерств и ведомств, общественных организаций и деловых кругов. Речь шла о достигнутых результатах торгово-экономического сотрудничества между Россией и Кубой, совместных промышленных и инвестиционных проектах, механизмах поддержки российских экспортеров, а также инструментах, способствующих созданию благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности российских компаний на Кубе.

Губернатор Павел Малков в комментарии по итогам презентации отметил, что у Рязанской области есть позитивный опыт сотрудничества с Кубой, развиваются торгово-экономические, гуманитарные контакты.

«С Кубой у региона давние дружеские связи, реализуются совместные бизнес-проекты. Недавно наша делегация была с официальным визитом в Республике, рязанские компании участвовали в Международной выставке-ярмарке FIHAV-2023, представили там широкий ассортимент изделий и товаров. По итогам подписан ряд соглашений, и уже стартует ряд проектов, — сказал Павел Малков. — Ряд решений, принятых на межправительственном уровне, облегчит бизнесу работу на территории Кубы. Сегодня обсуждали возможные меры поддержки, в презентации участвовали представители рязанского бизнеса. Есть намерения воспользоваться предложенными мерами поддержки для выхода на кубинский рынок. Сотрудничество с Кубой будет расширять. Это очень перспективный внешний рынок. Регион ориентирован на развитие экспорта, и активизация такого сотрудничества будет существенным шагом вперед в этом направлении».

Павел Малков добавил, что по итогам бизнес-миссии Рязанской области на Кубу, которая состоялась в этом году, в частности, достигнута договоренность о кооперации в сфере фармацевтики между рязанской компанией «Скопинфарм» и подразделением кубинской группы «Биокубафарма». Рассматриваются варианты создания в Рязанской области совместного производства препаратов неврологической направленности с трансфером кубинских технологий.

Создан серьезный задел для сотрудничества в отрасли нефтепереработки. Прорабатывается вариант поставки как уже готовых пробных установок по переработке отработанных масел, так и организации совместного производства на Кубе. Есть договоренности о поставках на Кубу продуктов питания, садового инвентаря, канцелярских изделий, бытовой химии.