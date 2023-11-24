Павел Малков поздравил рязанские семьи с Днем матери

Губернатор Рязанской области поздравил семьи региона с Днем матери.

На торжественное мероприятие в региональное правительство пригласили многодетные семьи и те, которые подают пример воспитания детей в лучших традициях и вносят большой вклад в укрепление института семьи.

Малков в своем поздравлении отметил, что слово «мама» всегда несет в себе самые теплые эмоции и чувства.

Быть матерью – великое счастье и настоящий труд. Мама – душа и сердце каждой семьи. Сегодня в этом зале женщины, которые служат примером для окружающих, – сказал Павел Малков.

Губернатор подчеркнул, что в России уважение к матери всегда было основой традиционных семейных ценностей и всей культуры:

Поддержка материнства, детства, укрепление института семьи – безусловный приоритет государственной политики.

Глава региона вручил рязанским женщинам Почетные знаки «Родительская доблесть», «За веру и добродетель» и премии Рязанской области «Признание», сообщает пресс-служба правительства.