Павел Малков поставил задачу делать фестиваль «Небо России» масштабнее и интереснее

Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал проведение в регионе XXIII спортивного культурно-зрелищного фестиваля воздухоплавания «Небо России» (0+), организованного в соответствии с задачами национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Губернатор Павел Малков отметил, что «Небо России» – один из знаковых фестивалей Рязанской области, ставший брендом региона.

«Ставлю задачу – каждый год делать его масштабнее и интереснее. Чтобы участвовало больше команд воздухоплавателей, были новые площадки, активности и каждый, вне зависимости от возраста, мог найти для себя занятие по душе. Фестиваль идет полным ходом, приглашаем всех его обязательно посетить», – сказал глава региона.

При поддержке Правительства Рязанской области в последнее время проект получил серьезное развитие: для проведения «Неба России» выделена своя площадка в Спасском районе, расширяется инфраструктура для посетителей и спортсменов, предусмотрена разнообразная культурно-развлекательная программа. Планируется, что в перспективе на месте проведения фестиваля в течение года будет проходить ряд тематических мероприятий.

В текущем году «Небо России» проводится с 3 по 11 августа. В рамках фестиваля проходят Рязанские Воздушные Игры, XIX Кубок России и Кубок Рязанской области по воздухоплавательному спорту. В соревнованиях принимают участие команды из разных регионов страны. Также на площадке в окрестностях города Спасск-Рязанский проводятся творческие мастер-классы, ярмарка изделий ручной работы, шоу воздушных змеев, работает лекторий, зоны отдыха и др. Проходят концерты с участием рязанских коллективов и исполнителей из Москвы.

В частности, 9 августа состоялись утренние спортивные полеты, представление команд гостям фестиваля. Выступили рязанские группы «Лыбедь», «Вечерка», «Уанджин», а также московский коллектив «Проспекты» и певица Ксения Минаева. Состоялось вечернее свечение аэростатов.

Возрастное ограничение 0+.