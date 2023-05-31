Павел Малков вместе с главной Росздравнадзора посетил новый корпус рязанского онкодиспансера

В среду, 31 мая, в Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина состоялось подведение итогов XIX Всероссийского (с международным участием) фестиваля «Есенинская весна», посвящённого Году педагога и наставника в РФ.
Председатель партии «Справедливая Россия – За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов заявил, что без амбициозных, прорывных проектов с государственным участием отечественный автопром обречен на стагнацию.
По информации СМИ, в Минпромторге предложили изменить подход к локализации автомобилей и перераспределить в пользу производства автокомпонентов начисление баллов, которые позволяют...