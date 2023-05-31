Павел Малков вместе с главной Росздравнадзора посетил новый корпус рязанского онкодиспансера

— Врачи говорят, что сегодня лечится практически любая онкология, если выявить ее на достаточно ранней стадии. Для этого будем проводить регулярную диспансеризацию и профосмотры по всей области. При малейших подозрениях — направлять пациента на полноценное обследование в диспансер. Поручил минздраву готовить для меня еженедельные отчёты о ходе диспансеризации в регионе, — заявил Малков.