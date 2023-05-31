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Павел Малков вместе с главной Росздравнадзора посетил новый корпус рязанского онкодиспансера

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31 мая губернатор Рязанской области Павел Малков вместе с руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой посетил новый корпус областного онкодиспансера. Об этом он сообщил в своём telegram-канале.

Малков и Самойлова осмотрели помещения медучреждения и пообщались с медработниками.

— Задача онкоцентра — контролировать всю ситуацию по диагностике и лечению онкологии в регионе. Будем и дальше развивать учреждение: работать над организацией внутреннего пространства, внедрять новые методики лечения и новое оборудование. Работа продолжается, — отметил глава региона.

Павел Малков вместе с главной Росздравнадзора посетил новый корпус рязанского онкодиспансера
Павел Малков вместе с главной Росздравнадзора посетил новый корпус рязанского онкодиспансера
Павел Малков вместе с главной Росздравнадзора посетил новый корпус рязанского онкодиспансера
Павел Малков вместе с главной Росздравнадзора посетил новый корпус рязанского онкодиспансера

По его словам, открытие нового отпуска онкодиспансера — серьёзный шаг в борьбе с онкологическими заболеваниями.

— Врачи говорят, что сегодня лечится практически любая онкология, если выявить ее на достаточно ранней стадии. Для этого будем проводить регулярную диспансеризацию и профосмотры по всей области. При малейших подозрениях — направлять пациента на полноценное обследование в диспансер. Поручил минздраву готовить для меня еженедельные отчёты о ходе диспансеризации в регионе, — заявил Малков.

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