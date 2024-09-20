Павел Малков обсудил ключевые аспекты денежно-кредитной политики с представителями Центрального Банка

20 сентября в региональном Правительстве состоялась встреча Губернатора Павла Малкова с представителями Центрального Банка Российской Федерации, прибывшими в Рязанскую область с рабочим визитом.

Член Совета директоров Банка России, начальник Главного управления Банка России по ЦФО Рустэм Марданов и директор Департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов участвуют в коммуникационной сессии по основным направлениям денежно-кредитной политики для представителей органов власти, бизнес-сообщества, финансовых служб. В ее рамках будут даны подробные разъяснения по позиции Банка России по ключевой ставке и другим решениям, о динамике инфляции, тенденциях ценообразования, импортозамещении, кредитном финансировании предприятий, а также обсуждаться вопросы, касающиеся региональной проблематики.

Директор Департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов подчеркнул большое значение коммуникационной сессии ЦБ РФ. «Подобные мероприятия при поддержке региональных отделений банка проходят в каждом регионе. Это хорошая возможность рассказать о проводимой денежно-кредитной политике, кроме того, такой формат помогает укрепить обратную связь с бизнесом. Она для нас очень важна, прежде всего, в принятии решений по денежно-кредитной политике», — сказал он.

Губернатор Павел Малков отметил: «С рязанским отделением Главного управления Банка России по ЦФО работаем в постоянном контакте, отлажено тесное конструктивное взаимодействие. Готовы по необходимости оказывать содействие в реализации значимых инициатив. Коммуникационные сессии — хорошая, очень интересная практика». Глава региона добавил, что для руководителей рязанских предприятий такие встречи будут крайне полезны, а полученная информация позволит формировать более четкие планы развития, учитывать прогнозные показатели в экономике, данные мониторингов.

Во встрече принял участие управляющий Отделением по Рязанской области Главного управления Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов. Он отметил, что в сессии принимают участие руководители и главные бухгалтеры 150 предприятий Рязанского региона, а также порядка 60 организаций финансового сектора. Запланировано посетить одну из успешно развивающихся компаний области — производство серверного оборудования OpenYard.