Павел Малков: Нам нужен чистый спорт

3 декабря губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал в ходе заседания регионального правительства развитие спортивной отрасли в регионе, в том числе в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография».

Глава региона акцентировал внимание на том, что сделана ставка на создании эффективной системы подготовки спортсменов, начиная с самого юного возраста заканчивая профессиональными командными тренировками. «Хоккей, футбол, единоборства, шахматы, художественная гимнастика, плавание и многие другие виды спорта – по каждому идет своя работа. Занимаемся обновлением материально-технической базы учреждений, ремонтом и строительством спортивных объектов, в том числе в рамках федерального проекта.

– Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Отдельное направление – это спортивная медицина и реабилитация, – сказал Павел Малков. – Все, что делаем, позволит повысить эффективность и системно продолжать развитие спорта. Понятно, что это долго, сложно, но дает результат, которого добиваемся.

Губернатор отметил, что в выстраивании качественной системы подготовки спортсменов региону помогает специалист по спортивной медицине и реабилитации Сеченовского университета Эдуард Безуглов, который является одним из ведущих профильных профессионалов в стране. При его поддержке Рязанский областной врачебно-физкультурный диспансер разрабатывает методики, которые позволят грамотно формировать планы тренировок, выявлять сильные стороны спортсменов. По новой системе ведется обучение тренерского и медицинского персонала спортивных учреждений.

Павел Малков подчеркнул, что в спортивной отрасли важно избавляться от всего, что вредит ее развитию. Он напомнил о том, что недавно на комиссии Госсовета по направлению «Физкультура и спорт» обсуждалась новая инициатива о создании общественного движения «Чистый спорт». Губернатор отметил: