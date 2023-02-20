Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал о ключевых принципах работы в условиях санкций. Основные тезисы прозвучали в интервью с губернатором «Поговорили по-человечески».

Самый главный рецепт – скорость реакции, скорость принятия решений. Глава региона подчеркнул, что и бизнесу, и органам власти надо очень быстро реагировать на всё, что происходит.

Павел Малков: «Любые новые проекты должны согласовываться практически мгновенно. Я постоянно говорю своим коллегам: «Пришёл инвестор — никакой бюрократии, никаких препятствий бизнесу»

Губернатор отметил, что в новой реальности необходимо работать и развивать экономику. По словам Павла Малкова, санкции – это не только существенные проблемы, но и серьёзные возможности для всех.

Глава Рязанской области особо отметил успех аграриев, собравших рекордный за всю историю региона урожай – 3 млн тонн зерна. Также впервые удалось получить миллиард куриных яиц. Рост наблюдается в животноводстве, производстве мяса и молока.

Павел Малков: «Индекс сельского хозяйства за прошлый год составил 116,2%. И по промышленности, и по сельскому хозяйству мы растём быстрее, чем в среднем по стране»