Среда, 13 ноября, 2024
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Павел Малков: экономика региона растет, бюджет исполняется на хорошем уровне

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Алексей Самохин
Павел Малков, фото: правительство Рязанской области

Результаты исполнения бюджета указывают на устойчивое развитие экономики Рязанской области. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков, выступая перед журналистами после очередного заседания правительства региона, которое состоялось 12 ноября.

На заседании обсудили исполнение областного бюджета за девять месяцев 2024 года. С отчетом выступила министр финансов Марина Наумова, отметив, что в бюджет за этот период поступило 76 миллиардов рублей доходов — это 82% от годового плана и на 7% выше показателей прошлого года. По закону правительство предоставляет отчеты о бюджете в областную Думу каждый квартал.

По словам Малкова, основные показатели социально-экономического развития, такие как ВРП, прибыль компаний и фонд оплаты труда, выросли больше, чем прогнозировалось. Общий прирост налоговых и неналоговых доходов составил 118,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Положительная динамика наблюдается почти по всем источникам доходов, основную часть налогов на прибыль обеспечили предприятия обрабатывающей промышленности и организации торговли.

Все расходные обязательства, включая финансовую поддержку муниципальных бюджетов, обеспечение социальных гарантий, повышение зарплат в бюджетной сфере, а также финансирование национальных проектов и госпрограмм, выполнены в полном объеме.

«Отчет за девять месяцев показал: экономика региона растет, бюджет исполняется на хорошем уровне, доходы по всем налогам идут вверх. Производства увеличивают обороты, появляются новые предприятия, активно развивается сельское хозяйство и малый бизнес. Все тенденции — позитивные, и важно сохранить эти направления. Огромная благодарность всем, кто вносит свой вклад в развитие экономики области, а также налоговой службе за их работу. Мы продолжим делать акцент на поддержке экономики, ведь с крепкой экономикой возможны любые проекты — и социальные, и направленные на развитие региона», — отметил Малков.

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