Павел Малков: ЭКГ-рейтинг серьезно повысит эффективность поддержки бизнеса

ЭКГ-рейтинг серьезно повысит эффективность поддержки бизнеса. 24 октября губернатор Павел Малков сказал об этом на совещании под председательством Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, которое прошло в регионе. В рамках рабочей поездки в Рязанскую область Игорь Щеголев также посетил ряд объектов экономики и социальной сферы в Сасовском и Ряжском муниципальных округах.

Совещание проходило с участием руководителей правительства Рязанской области, областной Думы, предприятий региона. На нем обсуждались вопросы поддержки ответственного бизнеса на основе ЭКГ-рейтинга.

Игорь Щеголев подчеркнул, что Президентом России уделяется большое внимание поддержке отечественного ответственного бизнеса. В мае этого года главой государства подписан Указ о национальных целях развития страны, среди которых устойчивая экономика, благополучие людей, улучшение демографии. Для их достижения нужна консолидация всех ресурсов.

«Многих предпринимателей можно смело отнести к категории государственных деятелей. Помимо хорошей белой зарплаты они дают сотрудникам дополнительные гарантии, заботятся о территориях присутствия, участвуют в благотворительных проектах. Задача — на государственном уровне поддерживать такие инициативы, создавать и улучшать условия для деятельности добросовестных предпринимателей», — сказал Игорь Щеголев.

Он отметил, что на основе ЭКГ-рейтинга можно внедрять понятные ответные меры поддержки, выстраивать региональные системы преференций. Необходимо распространить такой механизм на все регионы Центрального федерального округа.

Павел Малков поблагодарил Щеголева за инициативу ЭКГ-рейтинга и поддержку области в его продвижении. Он отметил, что в настоящее время ведется корректировка регионального законодательства для внедрения нового механизма на территории субъекта. Акцент — на социальной ответственности компаний.

«В Рязанской области действует очень много механизмов и мер поддержки бизнеса. ЭКГ-рейтинг может серьезно повысить их эффективность. Благодаря этому сможем предоставлять дополнительные преференции, предприятия получат больше возможностей для развития, — сказал Павел Малков. — Приоритет должны иметь те, кто показывает финансовую устойчивость, платит налоги, занимается вопросами окружающей среды, дает новые рабочие места, модернизирует производство, и в целом создает комфортные условия для сотрудников. Вкладывается в дополнительные социальные проекты на территории региона».

Губернатор добавил, что в Рязанской области много примеров ответственного бизнеса, который может претендовать на высокие позиции в рейтинге. Немало предпринимателей помогают участникам СВО. Павел Малков предложил также пересмотреть федеральные меры поддержки, чтобы они работали с учетом ЭКГ-рейтинга.

Также Игорь Щеголев и Павел Малков посетили ПАО «Саста» — один из крупнейших станкостроительных заводов страны, объем производства которого за последнее время значительно вырос. По итогам 2024 г. он составит 270 единиц, в прошлом году было 150. На предприятии работают 1000 человек. Продукция «Састы» поставляется на машиностроительные предприятия России и экспортируется в Беларусь и Казахстан. Игорь Щеголев и Павел Малков ознакомились с работой Ряжского авторемонтного завода, спортшколы «Флагман». Вручили награды сотрудникам УФСИН по Рязанской области.