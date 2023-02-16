Павел Малков: Эффективная работа налоговой службы даёт нам возможность развивать регион

16 февраля губернатор Павел Малков принял участие в расширенном заседании коллегии УФНС России по Рязанской области, в ходе которого были подведены итоги работы ведомства за 2022 год и обозначены задачи на ближайшую перспективу.

Информацию о работе Управления представил руководитель УФНС России по Рязанской области Вячеслав Морозов. Он отметил стабильную динамику поступлений налоговых доходов в регионе в течение прошлого года во все уровни бюджетов. Без учета акцизов на нефтепродукты в консолидированный бюджет РФ поступило 117 млрд 252 млн рублей, что на 34,5% больше показателя предыдущего года. Темп роста превысил общероссийский на 16,8%. В консолидированный бюджет региона поступило свыше 64 млрд рублей, это на 20,6% выше, чем годом ранее.

Губернатор Павел Малков поблагодарил сотрудников ведомства за достойные результаты и ответственный труд, подчеркнув его значимость.

«Ваша профессиональная работа важна в обеспечении устойчивости бюджетной системы. Эффективная деятельность налоговой службы даёт нам возможность развивать регион, исполнять поручения Президента, решать проблемы людей, несмотря на все существующие трудности, – сказал Павел Малков. – Хорошая работа по наполнению бюджета, это значит исполнение социальных обязательств, строительство дорог, детсадов и многое другое. Сегодня непростое время, важен каждый рубль», – сказал он.

Павел Малков отметил, что у правительства области и регионального УФНС сложилось конструктивное взаимодействие, и заявил о необходимости его усиления по всем направлениям. Сформирована и успешно действует профильная комиссия, ведется работа по преференциям для инвесторов, поддержке предприятий в условиях санкций, налоговым льготам для мобилизованных граждан.

«Сегодня приоритетное значение играет помощь тем, кто защищает Родину, в целом работа, связанная с проведением специальной военной операции, интеграцией, восстановлением новых регионов. Это наша общая задача, абсолютно каждого жителя страны. Мы все сейчас в этом активно участвуем», – подчеркнул губернатор.

Глава региона положительно оценил развитие цифровизации в работе ведомства. В настоящее время практически все услуги налоговой переведены в электронные форматы, что повышает удобство для людей и бизнеса. Губернатор подчеркнул, что совместно предстоит решить целый спектр важнейших задач, обеспечить неукоснительное выполнение поручений Президента, в первую очередь по повышению качества жизни граждан.