Павел Малков: Эффективная работа налоговой службы даёт нам возможность развивать регион

16 февраля губернатор Павел Малков принял участие в расширенном заседании коллегии УФНС России по Рязанской области, в ходе которого были подведены итоги работы ведомства за 2022 год и обозначены задачи на ближайшую перспективу.
Информацию о работе Управления представил руководитель УФНС России по Рязанской области Вячеслав Морозов. Он отметил стабильную динамику поступлений налоговых доходов в регионе в течение прошлого года во все уровни бюджетов. Без учета акцизов на нефтепродукты в консолидированный бюджет РФ поступило 117 млрд 252 млн рублей, что на 34,5% больше показателя предыдущего года. Темп роста превысил общероссийский на 16,8%. В консолидированный бюджет региона поступило свыше 64 млрд рублей, это на 20,6% выше, чем годом ранее.
Губернатор Павел Малков поблагодарил сотрудников ведомства за достойные результаты и ответственный труд, подчеркнув его значимость.
Павел Малков отметил, что у правительства области и регионального УФНС сложилось конструктивное взаимодействие, и заявил о необходимости его усиления по всем направлениям. Сформирована и успешно действует профильная комиссия, ведется работа по преференциям для инвесторов, поддержке предприятий в условиях санкций, налоговым льготам для мобилизованных граждан.
Глава региона положительно оценил развитие цифровизации в работе ведомства. В настоящее время практически все услуги налоговой переведены в электронные форматы, что повышает удобство для людей и бизнеса. Губернатор подчеркнул, что совместно предстоит решить целый спектр важнейших задач, обеспечить неукоснительное выполнение поручений Президента, в первую очередь по повышению качества жизни граждан.
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