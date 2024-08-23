Павел Малков: Эффективная экономика – это работа на результат, рост доходов, благополучие граждан и бизнеса

23 августа Губернатор Рязанской области, председатель Комиссии Государственного Совета Российской Федерации «Эффективная и конкурентная экономика» Павел Малков провел в Москве первое заседание Комиссии.

В ходе заседания обсуждались основные параметры национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», концепции федеральных проектов, которые в него войдут, вопросы донастройки Стандарта развития конкуренции, разработанного и внедренного АСИ совместно с ФАС. Речь также шла о приоритетах частного несырьевого бизнеса в реализации нацпроекта, создании комфортных условий для бизнеса, снижении административной нагрузки, о поддержке предпринимательства, в том числе субъектов категории МСП+, стимулировании инновационной активности бизнеса, программах льготного кредитования.

В работе приняли участие начальник Управления Президента РФ по вопросам формирования и деятельности Госсовета РФ Владимир Симоненко, заместители Министра экономического развития России Татьяна Илюшникова, Денис Тюпышев и Мурат Керефов, гендиректор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева, вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова, председатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик, президент ООО МСП «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин и вице-президент общества Аркадий Гершман, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Игорь Вдовин, главы регионов.

Начальник Управления Президента РФ по вопросам формирования и деятельности Госсовета РФ Владимир Симоненко напомнил, что 22 июля Президент России утвердил обновленную структуру Комиссий Госсовета и Комиссия «Эффективная и конкурентная экономика» стала правопреемницей Комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства, при этом ее функционал достаточно сильно расширен. «Сейчас с участием Госсовета идет работа по подготовке национальных проектов, один из таких проектов – «Эффективная и конкурентная экономика», базисом которого является федеральный проект по развитию малого и среднего предпринимательства. Поэтому вопросы, обсуждаемые в рамках Комиссии, самые актуальные. Подготовка предложений, которые помогут дальше эффективно развиваться экономике, – наша совместная с Комиссией задача», – сказал Владимир Симоненко.

Задача по включению Комиссий Госсовета в работу по формированию новых нацпроектов была озвучена секретарем Госсовета РФ, помощником Президента России Алексеем Дюминым. Он отметил, что основным направлением работы комиссий в настоящее время должна стать подготовка новых национальных проектов: по каждому из них необходимо отработать целевые значения показателей в региональном разрезе таким образом, чтобы исключить риски недостижения в регионах национальных целей развития страны, определенных главой государства.

Губернатор Павел Малков отметил, что быть председателем этой Комиссии Госсовета для него большая честь и ответственность. «Направление очень важное. Эффективная и конкурентная экономика – это основа для всего остального. Задачи стоят непростые и ответственные. Эффективная экономика – это работа на результат, рост доходов, благополучие граждан и бизнеса, – сказал он. – Комиссии Госсовета – важный инструмент для продвижения позиций регионов и для развития страны. Вместе готовим параметры новых нацпроектов. Важно сохранить преемственность с предыдущими нацпроектами и привнести в них лучшие практики».

По словам Павла Малкова, Комиссией, которая работает с 12 августа, оперативно собраны предложения от регионов. Многие касались расстановки приоритетов в оказании господдержки, стимулирования производственного сектора, мер по снижению административной нагрузки на малый бизнес. Губернатор подчеркнул важную роль профильных нацпроектов, которые в этом году завершаются. Благодаря их реализации удалось добиться существенных сдвигов, в том числе в расширении сектора МСП: растет количество субъектов и занятых в этом секторе граждан. При этом остается большой пласт работы. В условиях действующей ключевой ставки важно сохранить и усилить меры господдержки, необходимо и дальше развивать производственную и инновационную инфраструктуру в регионах, снижать административные барьеры. Особым приоритетом является комплексная поддержка участников и ветеранов СВО, желающих открыть свое дело.

О доработке и актуализации Стандарта развития конкуренции рассказала гендиректор АСИ Светлана Чупшева. «Предлагаем провести обсуждение новой версии Стандарта в регионах России и актуализированный Стандарт включить в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». Вопросы экспорта, производительности труда, поддержки предпринимательской инициативы должны быть сквозными для всех нацпроектов, как и кадры». По словам Светланы Чупшевой, в национальные проекты необходимо включить показатели по увеличению доли негосударственного сектора на приоритетных рынках и в отраслях, доли доходов субъектов МСП в общем объеме дохода отрасли или рынка, социальных некоммерческих организаций. Аналогичные предложения по показателям экспорта и производительности труда.

На заседании одобрено решение о создании рабочих групп. Их направления следующие: малое и среднее предпринимательство, производительность труда, технологическое предпринимательство, развитие конкуренции и перспективные направления предпринимательства. По озвученным на Комиссии вопросам подготовим соответствующие предложения. Очередное заседание Комиссии по направлению «Эффективная и конкурентная экономика» запланировано на октябрь текущего года, оно будет посвящено вопросам господдержки малого и среднего бизнеса.