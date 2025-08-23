Суббота, 23 августа, 2025
13 C
Рязань
Власть и политика

Павел Малков: Главная задача – эффективное использование имущества и земли

Анастасия Мериакри

Губернатор Павел Малков на совещании по вопросам реализации на территории Рязанской области Указов Президента РФ в сфере земли и недвижимости поставил задачу – эффективно использовать имущество и земли в регионе. В нем принял участие Руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) Олег Скуфинский, который посетил регион с рабочим визитом.

В совещании участвовали: заместитель Председателя Правительства Рязанской области Юлия Швакова, заместитель Руководителя Росреестра Татьяна Громова, руководители ППК «Роскадастр», управления Росреестра по Рязанской области, региональных министерств и ведомств, ППК «Роскадастр» по Рязанской области, регионального Центра государственной кадастровой оценки, администраций муниципальных образований.

В ходе совещания речь шла о проекте «Полный и точный реестр», а также наполнении ЕГРН актуальными сведениями. Кроме того, были затронуты вопросы реализации федеральной программы «Национальная система пространственных данных» и проведение кадастровой оценки в 2026 году с использованием платформы НСПД.

Руководитель ведомства Олег Скуфинский поблагодарил Губернатора Павла Малкова и команду Правительства региона за большую заинтересованность и личную включенность в вопросы государственной программы «Национальная система пространственных данных»: «Эффективно реализовать эту программу – наша совместная задача. Работаем в этом направлении вместе, четко и последовательно. Многие вопросы уже решены. За последние три года мы существенно продвинулись в части постановки на учет границ муниципальных образований, населенных пунктов. Вся эта информация является основой для решения задач территориального планирования, выявления и вовлечения земель в оборот».

Губернатор Рязанской области Павел Малков и руководитель Росреестра Олег Скуфинский подписали Соглашение о сотрудничестве в рамках пилотного проекта по вовлечению объектов недвижимости в экономический оборот. Он реализуется ведомством с 2024 года и направлен на повышение качества использования земельного ресурса, в том числе выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и свободных земельных участков для вовлечения в оборот.

Павел Малков поблагодарил Олега Скуфинского за поддержку региона. Он подчеркнул, что в Рязанской области уделяется серьезное внимание вовлечению в экономический оборот заброшенных зданий и земельных участков. Это положительно скажется на пополнении областного бюджета за счет налоговых поступлений, а ранее простаивавшие объекты станут приносить пользу. На сегодняшний день во всех муниципалитетах проведена инвентаризация, по каждому объекту утверждены планы мероприятий со сроками и конкретными исполнителями. Эта работа находится на контроле главы региона. По словам Павла Малкова, вхождение региона в пилотный проект «Вовлечение объектов недвижимости в экономический оборот» стало очередным важным шагом в этой работе. «Главная задача – это эффективное использование имущества и земли. Инструменты у нас все для этого теперь есть, включая федеральное законодательство. Участие региона в проекте Росреестра – это еще одна возможность для развития Рязанской области, и мы должны ее использовать на 100%. Соглашение позволит объединить усилия Правительства области, Росреестра и Роскадастра. Будем работать в полную силу», – сказал он.

