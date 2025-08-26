Павел Малков: Будем максимально использовать возможности Единого реестра населения Федеральной налоговой службы

В региональном Правительстве состоялось совещание по вопросу использования в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления Рязанской области сведений, содержащихся в Едином реестре населения – цифровом сервисе ФНС России. В нем приняли участие Губернатор Павел Малков и заместитель руководителя Федеральной налоговой службы РФ Виталий Колесников.

В работе участвовали главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Михаил Максимов, Вице-губернатор региона Артем Бранов, первый заместитель Председателя Правительства области Денис Боков, заместитель Председателя Правительства Юлия Швакова, руководитель УФНС России по Рязанской области Альберт Новиков, руководители региональных министерств и ведомств, представители ФНС России.

Речь шла о возможностях и преимуществах использования нового государственного ресурса, созданного налоговой службой, – единого регистра населения (ЕРН). Он содержит сведения о российских гражданах, а также иностранцах, проживающих или осуществляющих трудовую деятельность на территории нашей страны. 1 января 2026 года завершается переходный период, установленный законом, и ЕРН приобретает статус приоритетного источника сведений для оказания большинства услуг и выполнения большинства функций в России. В связи с этим максимальную актуальность приобретает вопрос подключения к нему региональных органов власти. На совещании подробно обсуждались вопросы использования ЕРН в Рязанской области при планировании развития региона, для решения социальных задач, актуализации сведений об избирателях, а также для принятия эффективных управленческих решений.

Заместитель руководителя ФНС России Виталий Колесников отметил: «Уже сегодня в регистре собрано 148,5 млн эталонных профилей, содержащих актуальные и достоверные данные о жителях нашей страны от 11 поставщиков – такие как паспортные данные, место жительства, ИНН, СНИЛС, медицинский полис, родственные и семейные связи, документы об образовании, водительские удостоверения и другие сведения, которые обновляются в ежедневном режиме. Некоторые органы власти уже сегодня перешли на использование ЕРН как эталонного источника. Подключение к ЕРН открывает новые возможности как для федеральных органов власти, так и для регионов».

Губернатор Павел Малков подчеркнул, что между Правительством Рязанской области и Федеральной налоговой службой сложилось плодотворное взаимодействие по всем направлениям. Он отметил серьезную работу ведомства по внедрению цифровых новаций.

«Практики ФНС в сфере цифровизации – лучшие в стране. Единый реестр населения – это источник эталонных данных для большого количества систем. Мы заинтересованы в том, чтобы все наши информационные ресурсы максимально использовали его возможности для оказания государственных и муниципальных услуг, для организации всех внутренних процессов, – сказал Павел Малков. – Очень ценим опыт ФНС России и поддержку региона со стороны ведомства. Будем использовать возможности ЕРН для улучшения работы наших органов власти. Важен также и высокий уровень безопасности этой системы».

Вопросы дальнейшего взаимодействия Правительства Рязанской области и Федеральной налоговой службы России Губернатор Павел Малков и заместитель руководителя ФНС России Виталий Колесников обсудили отдельно в ходе рабочей встречи.