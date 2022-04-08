Павел Глоба предрёк проблемы трём знакам зодиака в апреле

Известный астролог Павел Глоба предрёк представителям трёх знаков зодиакального круга проблемы в апреле. Их ждут финансовые разорения, неудачи на работе и другие неурядицы, пишет prokazan.ru.

- Реклама -

К череде неудач стоит готовиться Овнам. Их в буквальном смысле слова ожидает чёрная полоса. Главное, что будет расстраивать представителей этого знака, – финансовые проблемы. Денег ни на что не будет хватать. Чтобы наконец-то выбраться из финансовой ямы, нужно начать экономить и пересмотреть траты.

Скорпионам в апреле астролог советует обратить внимание на работу: ожидается немало тяжёлых задач и стрессовых моментов на профессиональном поприще. Звёзды твердят: не соглашайтесь ни на какие махинации, потому что есть вероятность быть обманутыми мошенниками.

Сложности также ожидают Водолеев. Могут возникнуть конфликтные ситуации и недопонимания с друзьями и близкими.Во избежание серьезных проблем необходимо перебороть свои внутренние установки