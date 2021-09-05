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Воскресенье, 5 сентября, 2021
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Павел Дуров рассказал о контроле человеческого разума Netflix и TikTok

Елена Лобанова
Павел Дуров рассказал о контроле человеческого разума Netflix и TikTok

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Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, как Netflix и TikTok контролируют разум людей. Предприниматель посоветовал питать мозг фактами. Об этом сообщает РИА «Новости»

Дуров отметил, что в настоящее время люди становятся буквально зависимы от Netflix и TikTok. В это приводит к тому, что граждане не могут отличить вымысел от реальности, начинают размышлять над несуществующими проблемами. 

— Мы должны очистить наши головы от липкой грязи нерелевантного контента, который ежедневно предлагают нам алгоритмы, чтобы стать творческими и продуктивными. Если мы хотим вернуть себе творческую свободу, мы должны сначала вернуть себе контроль над собственным разумом, — подчеркнул Павел Дуров.

Предприниматель назвал человеческий мозг самым мощным инструментом и призвал питать его настоящей информацией.

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