Понедельник, 27 марта, 2023
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Патрушев объяснил, почему США и НАТО обвиняют Россию в агрессии против Украины

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В интервью «Российской газете» секретарь Совета безопасности России отметил, что Россия обвиняется в агрессии против Украины, хотя США и НАТО являются непосредственными участниками конфликта с определёнными целями и задачами.

Патрушев сообщил, что страны НАТО направляют вооружение и боеприпасы украинским войскам, обеспечивают их разведданными с помощью спутниковой группировки и беспилотных летательных аппаратов. Инструкторы и советники НАТО обучают украинских военных, а наёмники воюют в составе неонацистских батальонов.

По мнению Патрушева, Запад не собирается прекращать конфликт, пока не победит Россию. Он также отметил, что главной целью Запада является поражение России на поле боя и её дальнейшее расчленение.

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