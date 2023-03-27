Патрушев объяснил, почему США и НАТО обвиняют Россию в агрессии против Украины

В интервью «Российской газете» секретарь Совета безопасности России отметил, что Россия обвиняется в агрессии против Украины, хотя США и НАТО являются непосредственными участниками конфликта с определёнными целями и задачами.

Патрушев сообщил, что страны НАТО направляют вооружение и боеприпасы украинским войскам, обеспечивают их разведданными с помощью спутниковой группировки и беспилотных летательных аппаратов. Инструкторы и советники НАТО обучают украинских военных, а наёмники воюют в составе неонацистских батальонов.

По мнению Патрушева, Запад не собирается прекращать конфликт, пока не победит Россию. Он также отметил, что главной целью Запада является поражение России на поле боя и её дальнейшее расчленение.