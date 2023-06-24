Патриарх Кирилл призвал одуматься россиян, взявших в руки оружие и готовых направить его против соотечественников, говорится на сайте РПЦ.
По его словам, любая попытка посеять рознь внутри страны – величайшее преступление, которое не имеет никаких оправданий.
Священнослужитель подчеркнул, что поддерживает президента Владимира Путина, пытающегося не допустить смуты.
Утром глава государства обратился к россиянам и назвал попытку военного мятежа предательством и изменой. Он пообещал принять все меры, чтобы ликвидировать опасность.