Партия «Новые люди» запустила чаты безвозмездной медицинской помощи

Масштабный проект «Новые люди» начали создавать еще во время основных ограничений, связанных с пандемией вируса COVID-19. Сегодня им пользуются тысячи людей из разных уголков страны.
Чат-портал медицинских консультаций состоит из нескольких разделов. В нем «Новые люди» создали систему помощи по общим медицинским вопросам. Тут онлайн работает женская консультация. Для родителей есть возможность получить советы по воспитанию детей. На этом спектр помощи не заканчивается. Через чат-портал можно организовать доставку продуктов пожилым людям, помощь в больницах и интернатах. Отдельный раздел посвящен юридической помощи. И это далеко не все возможности, которыми располагают врачи, эксперты и волонтеры. А начиналось все с обычных чатов в соцсетях, один из которых спас жизнь одному из инициаторов замысла.
Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев считает, что развитие чатов медицинской помощи и их выход на просторы всей страны был предсказуем.
Масштабирование проекта началось в тот момент, когда люди стали обращаться с запросами, не связанными с ковидом. Координаторы чатов пригласили в проект дополнительно терапевтов, диагностов, провизоров, педиатров, фтизиатров, врачей общей практики и врачей-биофизиков. Со временем давать бесплатные консультации стали врач функциональной диагностики, реабилитолог, специалисты в области спортивной медицины и ЛФК. Акушеры-гинекологи не отказывают в помощи тем, кто хочет сохранить анонимность. Отдельный раздел ведут специалисты по взаимоотношениям детей и родителей. Здесь работают педагоги, психологи и тренеры школы безопасности. География обращений — вся Россия, а количество участников к сегодняшнему дню перевалило за 3 тысячи.
Воспользоваться онлайн-консультациями можно по ссылке.