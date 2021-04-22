Партия «Новые люди» запустила чаты безвозмездной медицинской помощи

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Масштабный проект «Новые люди» начали создавать еще во время основных ограничений, связанных с пандемией вируса COVID-19. Сегодня им пользуются тысячи людей из разных уголков страны.

Чат-портал медицинских консультаций состоит из нескольких разделов. В нем «Новые люди» создали систему помощи по общим медицинским вопросам. Тут онлайн работает женская консультация. Для родителей есть возможность получить советы по воспитанию детей. На этом спектр помощи не заканчивается. Через чат-портал можно организовать доставку продуктов пожилым людям, помощь в больницах и интернатах. Отдельный раздел посвящен юридической помощи. И это далеко не все возможности, которыми располагают врачи, эксперты и волонтеры. А начиналось все с обычных чатов в соцсетях, один из которых спас жизнь одному из инициаторов замысла.

Этот проект вырос из анти-ковидного чата, который томское отделение партии «Новые люди» запустило в самый сложный период пандемии. Люди хотели знать правду, но получить информацию было сложно: поликлиники закрывались на карантин, очный прием врачи почти не вели, а по интернету гуляли непроверенные рекомендации. Тогда мы бросили клич по врачам с просьбой помочь найти ответы на основные вопросы. Мы убедились, что на вопросы людей в телеграм-чате отвечают настоящие врачи. И помогли скоординировать действия, — рассказывает один из авторов проекта, депутат городской Думы Томска от партии «Новые люди» Александр Цин-Дэ-Шань. Когда его семье понадобились срочные рекомендации врачей, он пришел именно в анти-ковидный чат. В результате, это спасло жизнь ему и его близким.

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев считает, что развитие чатов медицинской помощи и их выход на просторы всей страны был предсказуем.

Создание системы анти-ковидных чатов было ответом волонтеров «Новых Людей» на сложнейшую ситуацию в регионах. Нужны были быстрые и действенные меры. Хочу поблагодарить врачей и всех специалистов, которые откликнулись на просьбу помочь, — рассказал Алексей Нечаев.

Масштабирование проекта началось в тот момент, когда люди стали обращаться с запросами, не связанными с ковидом. Координаторы чатов пригласили в проект дополнительно терапевтов, диагностов, провизоров, педиатров, фтизиатров, врачей общей практики и врачей-биофизиков. Со временем давать бесплатные консультации стали врач функциональной диагностики, реабилитолог, специалисты в области спортивной медицины и ЛФК. Акушеры-гинекологи не отказывают в помощи тем, кто хочет сохранить анонимность. Отдельный раздел ведут специалисты по взаимоотношениям детей и родителей. Здесь работают педагоги, психологи и тренеры школы безопасности. География обращений — вся Россия, а количество участников к сегодняшнему дню перевалило за 3 тысячи.

Воспользоваться онлайн-консультациями можно по ссылке.