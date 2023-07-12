Среда, 12 июля, 2023
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Парень убил девушку и сжёг труп в машине под Красноярском

7info

Жителя Хабаровска подозревают в убийстве девушки, сообщает телеграм-канал Kras Mash.

По данным источника, после убийства подозреваемый сжёг труп вместе с машиной. Сгоревшую «Ладу» со снятыми номерами нашли в Берёзовском районе в пяти километрах от Свищево. В салоне обнаружили останки человека.

Правоохранители по ВИН-номеру установили владельца автомобиля. Отец 27-летнего уроженца Хабаровска в конце июня сообщил в полицию о пропаже сына и его 20-летней девушки.

Мужчину задержали в московском аэропорте, следователи считают, что он пытался скрыться.

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