Пара наркокурьеров из Рязани задержана с партией «синтетики»

В Шиловском районе сотрудники полиции задержали двух наркодилеров и изъяли у них крупную партию синтетических наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

Правоохранители пресекли деятельность двух закладчиков, которые сбывали запрещённые вещества через нелегальный интернет-магазин в деревне Ибредь Шиловского района. Во время оперативно-розыскных мероприятий были задержаны 32-летний рязанец и его 29-летняя сожительница.

По данным следствия, мужчина ранее был осуждён за наркопреступления и грабёж, а женщина отбывала наказание за кражу. При досмотре у рязанца обнаружили свёрток с производным N-метилэфедрона массой 0,5 грамма.

Задержанные, по версии следствия, приехали в Шиловский район на такси, чтобы забрать из тайника партию наркотиков. Полицейские обнаружили в деревне шарообразную упаковку, внутри которой находились 18 граммов производного N-метилэфедрона и 7 граммов метамфетамина. Злоумышленники планировали распространить эти вещества на территории региона.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере организованной группой). Суд отправил их под стражу.

В настоящее время полицейские продолжают устанавливать дополнительные эпизоды преступной деятельности задержанных.