Памятник надувательству

Многим знакома установленная в Верхнем городском парке Рязани скульптура, изображающая своеобразный надувной шар. А вот сопровождающие этот памятник тексты противоречат друг другу. Как же такое могло получиться?

Историческая фальшивка

Около скульптуры импровизированного надувного шара расположены две бросающиеся в глаза красочные информационные таблички. На верхней из них читаем: «Подъячий Крякутной – вымышленный русский изобретатель и воздухоплаватель, якобы живший в Рязани и совершивший в 1731 году первый в мировой истории полёт на воздушном шаре».

Нижняя же табличка сообщает о легенде, которая гласит: «В 1731 году в Рязани подьячий Крякутной фурвин сделал, как мяч большой, надул дымом, от шара сделал петлю, сел в неё, поднялся выше березы, а после ударился о колокольню, но уцепился за веревку, которой звонят, и остался жив».

Легенду и факты эти тексты внятно разделяют. Но вряд ли кто сможет правильно объяснить значение слова «фурвин», потому что его нет ни в одном словаре мира.

Скульптуру в виде импровизированного воздушного шара установили в парке летом 2018 года. И тогда информационных табличек, текст которых мною приведён, ещё не было. А по металлическому ободу скульптуры красовалась надпись, которая существует и поныне, потому что технически удалить её не так уж и просто (да собственно говоря, сейчас это и не нужно). Написано, что «подьячий Крякутной в Рязани в 1731 году впервые в мировой истории совершил полет на воздушном шаре». То есть речь идёт о констатации исторического факта, а о какой-либо легенде – ни слова.

Возможно, так бы и осталась на памятнике одна лишь эта надпись на металлическом ободе, без каких-либо дополнительных пояснительных табличек, если бы в то же лето 2018 года не вышла в рязанском выпуске еженедельника «Новая газета» статья Анатолия Обыдёнкина «Сплошное надувательство». «…многим рязанским чиновникам шарик виден прямо из кабинетов, – писал журналист, – стоит только выглянуть в окно. Когда осенью сойдёт листва, – вообще никаких проблем. Пусть теперь смотрят почаще на памятник собственному невежеству и раззвездяйству (употреблено именно это слово – Е.Д.). Потому что никакого полёта в Рязани не было, как не было никакого Крякутного. Зато точно был другой рязанец, по имени Александр Сулакадзев… Именно Сулакадзев является автором самой известной исторической фальшивки, связанной с нашим городом – истории про подьячего Крякутного…».

Дутая слава

Со своей стороны я хотел бы вступиться за тех служащих администрации города, по поводу которых иронизировал в своей статье Обыдёнкин. Потому что в историческом смысле они доверяют тем материалам, которые им предоставляют авторитетные историки и краеведы. Ещё в 2010 году, за 8 лет до публикации Обыдёнкина, появилась книга писателя и краеведа В.А. Сёмина «Легенды рязанского края». Владимир Андреевич Сёмин до сих пор не стесняется называть себя самым авторитетным краеведом Рязани (об этом чёрным по белому написано в одной из его публикаций 2021 года). А в указанном выше сборнике 2010 года Сёмин утверждает следующее: «Рязанский подьячий Крякутной своим полётом на воздушном шаре на 52 года опередил французских воздухоплавателей братьев Монгольфье, которые стали национальными героями, получили ордена и были возведены в дворянское достоинство. Русских героев-первопроходцев слава обошла стороной».

Самого Владимира Андреевича Сёмина, как я понимаю, слава стороной не обошла. Только слава эта дутая. Ведь задолго до 2010 года рязанскими краеведами было доказано, что история про Крякутного – это полнейшая фальсификация. Большинство исследователей сходится во мнении, что её автор – упомянутый выше Александр Сулакадзев (лично я к этой категории историков не принадлежу, потому что неопровержимых фактов виновности А.И. Сулакадзева в данном случае нет).

Так что же это за человек, – Александр Иванович Сулакадзев? Родился он, судя по публикациям, в селе Пехлеце в 1771 году. Отец его был на Рязанщине первым губернским архитектором. Тем самым, по проектам которого были построены Торговые ряды на нынешней площади Ленина, Гостиный двор на пересечении улиц Астраханской (Ленина) и Свободы, первые два этажа здания Присутственных мест на Соборной площади (нынешнее «Рязаньвест»).

Жил Александр Иванович Сулакадзев в Петербурге, где служил чиновником по финансовой части. И занимался коллекционированием антиквариата, в том числе и древних рукописей. Кое-что из «древностей», как потом выяснилось, он фабриковал собственноручно (подделывал и продавал, что позволяло ему вести жизнь отнюдь не бедную). В числе имевшихся у А. Сулакадзева рукописей хранился документ со следующим текстом: «1731 год. В Рязани при воеводе подьячий нерехтец Крякутной фурвин сделал как мяч большой, надул дымом поганым и вонючим, от него сделал петлю, сел в нее и нечистая сила подняла его выше березы, а после ударился о колокольню, но он уцепился за веревку, чем звонят, и остался жив, его выгнали из города, он ушел в Москву и хотели закопать живого в землю или сжечь».

Уже в советское время этот текст исследовали в инфракрасных лучах и обнаружили, что некоторые слова в нём исправлены. Одни специалисты полагают, что правки сделаны самим Александром Сулакадзевым (доказательств этому нет). Другие в качестве того, кто собственноручно изменил текст, называют фамилию человека, в руки которому попали некоторые рукописи А. Сулакадзева уже после его смерти. А суть исправлений текста такова. Вместо первоначально указанной в рукописи Казани упомянута Рязань. Фраза «немец крещёный Фурцель» исправлена на «нерехтец Крякутной фурвин». То есть в первоначальном варианте было написано так: «1731 год. В Казани при воеводе подьячий немец крещеный Фурцель…» и далее – слово в слово по приведённому выше тексту.

Специалисты считают, что текст про Крякутного фальсифицирован дважды. Первоначально – тем человеком (возможно, самим А. Сулакадзевым), который выдумал эту историю и самолично записал, создав уникальный прецедент на будущее. А второй раз – это внесённые в первоначальный текст указанные выше правки (которые тоже, возможно, сделал тот же Сулакадзев).

Сейчас историки склоняются к тому, что не было не только полёта какого-то подьячего в 1731 году, но и никакого вообще Крякутного. И немца крещёного Фурцеля тоже не было – ни в Рязани, ни в Казани. Тем не менее, в советское время в честь мифического полёта Крякутного в СССР была выпущена почтовая марка. В Рязанском краеведческом музее в качестве одной из экспозиций долгое время фигурировала диорамная сценка с летевшем на воздушном шаре человеке в лаптях, который без какой либо петли просто держался руками за верёвку. А в одной из рязанских газет начала XX века я обнаружил в рубрике «из истории авиации» заметку о том, что «Казанский подьячий в 1731 году надул шар дымом поганым и вонючим…». Имя подьячего не называется. Но поскольку и дата, и выдержка из текста рукописи Сулакадзева совпадают, можно сказать, что речь в заметке шла всё о той же истории. Но поскольку фамилия Крякутного в публикации ещё не фигурирует, можно сделать вывод, что это «изобретение» более позднего времени – скорее всего советского.

Перед потомками не стыдно

В городе Нерехте Костромской области в своё был поставлен не существовавшему Крякутному памятник. Весьма вероятно, что он стоит до сих пор. Теперь есть памятник по поводу этого мифического события и у нас в Рязани. И лично мне, коренному рязанцу, за него нисколько не стыдно. Особенно теперь, когда стоят правдивые информационные таблички. И когда лично мне удалось собраться с силами и правдиво рассказать про то, о чём долгие годы судачили между собой краеведы на своих собраниях.

Евгений Данилин