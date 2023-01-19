Память погибшего офицера рязанского СОБР почтили в школе №47

В школе №47 почтили память офицера СОБР Росгвардии. Выпускник учебного заведения Анатолий Колчаев погиб при исполнении служебного долга на Северном Кавказе.

В мероприятиях участвовали председатель совета ветеранов регионального Управления Росгвардии Олег Лагуткин, замначальника Управления Росгвардии по Рязанской области полковник Дмитрий Руденченко, действующие сотрудники и ветераны СОБР, директор школы Ольга Донцова и ученики кадетских классов.

Дмитрий Руденченко: «В январе 2013 года мы потеряли своего боевого товарища, который до последнего остался верен своему служебному долгу. Каждый из нас понимает, что до тех пор, пока мы помним о наших товарищах, они в одном строю с нами, помогают выполнять задачи, стоящие сегодня перед нами»

Память погибших на Северном Кавказе и в других горячих точках присутствующие почтили минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске Анатолия Колчаева.

Для старшеклассников сотрудники и ветераны Росгвардии провели «уроки мужества». Ребятам рассказали о боевом пути Анатолия Колчаева и о своей службе в специальном отряде быстрого реагирования.

Анатолий Николаевич Колчаев родился 20 ноября 1969 года в Рязани. С 1977 по 1987 годы он учился в рязанской школе №47.

В 1994 году поступил на службу в органы внутренних дел, не раз участвовал в спецоперациях на Северном Кавказе. Последняя должность офицера — замкомандира рязанского СОБР. За время службы был награждён медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медалью «За отвагу».

Анатолий Колчаев погиб в январе 2013 года при исполнении служебного долга на Северном Кавказе. За мужество и отвагу, проявленные при выполнении служебно-боевых задач, Анатолий Колчаев награждён орденом Мужества посмертно.