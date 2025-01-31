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«Палачей ждет Нюрнберг»: Хинштейн высказался о зверствах ВСУ в Курской области

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Палачей мирных жителей Русского Поречного должен ждать новый Нюрнбергский процесс, написал врио главы Курской области Александр Хинштейн в телеграм-канале.

По его словам, на курской земле повторяются зверства, которые творили немцы во время Великой Отечественной войны.

«Украинские нацисты не просто идейные наследники немецко-фашистских оккупантов, они — такие же звери, которые заслуживают самого жестокого наказания», — отметил Хинштейн.

Врио губернатора выразил соболезнования родственникам погибших и пообещал оказать им помощь, в том числе в организации похорон.

«Убежден, что каждого преступника, который принес на нашу землю смерть и геноцид, ждет международный трибунал», — добавил он.

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По данным СК, жертвами боевиков в селе Русское Поречное стали 22 человека: по 11 мужчин и женщин. Несколько человек связали, спустили в подвал и бросила туда гранату.

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© Информационное агентство 7info

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