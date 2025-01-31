«Палачей ждет Нюрнберг»: Хинштейн высказался о зверствах ВСУ в Курской области

Палачей мирных жителей Русского Поречного должен ждать новый Нюрнбергский процесс, написал врио главы Курской области Александр Хинштейн в телеграм-канале.
По его словам, на курской земле повторяются зверства, которые творили немцы во время Великой Отечественной войны.
Врио губернатора выразил соболезнования родственникам погибших и пообещал оказать им помощь, в том числе в организации похорон.
По данным СК, жертвами боевиков в селе Русское Поречное стали 22 человека: по 11 мужчин и женщин. Несколько человек связали, спустили в подвал и бросила туда гранату.