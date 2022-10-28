Пятница, 28 октября, 2022
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«Озолотится»: Павел Глоба назвал знак зодиака, который ждёт финансовая удача в 2023 году

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Наступающий 2023 год принесёт успех в финансовых делах одному из представителей зодиакального круга. В этом убеждён популярный российский астролог Павел Глоба.

По его мнению, денежная удача ожидает Близнецов. Им стоит готовиться к кардинальным переменам: появится шанс удачно сменить работу, добиться достойной заработной платы, начать реализовывать прибыльный проект.

Происходящие в жизни Близнецов события позволят добиться независимости и исполнить свои самые заветные мечты.

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