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Четверг, 22 апреля, 2021
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«ОВД Инфо» сообщил число задержанных на несанкционированной акции в Рязани

7info
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Во время несанкционированной акции в Рязани 21 апреля было задержано пять человек, сообщается на главной странице портала «ОВД Инфо»

Вечером в среду сообщалось о 15 задержанных, к утру четверга эта информация поменялась.

В списках задержанных указаны фамилии шести человек, которые, якобы, находятся в отделе МВД по Октябрьскому району, двух в отделе МВД по Железнодорожному району. Две девушки значатся задержанными, но место их нахождения пока неизвестно. 

Портал «ОВД Инфо» занимается «мониторингом политических преследований». По России по его данным задержали в общей сложности 1770 человек. 

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